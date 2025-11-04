Γερμανία: Αυξάνει κατά 3 δισ. ευρώ τη βοήθεια της προς την Ουκρανία το 2026

Η Γερμανία ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα της γερμανικής εφημερίδας Reuters.

Ο προϋπολογισμός του 2026 προέβλεπε αρχικά βοήθεια ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Η αύξηση αναμένεται να συζητηθεί στις τελικές κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις για τον προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα, όπου μπορεί να γίνουν και προσαρμογές, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστηρίζει τα σχέδια και ότι η έγκρισή τους θεωρείται σχεδόν βέβαιη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Handelsblatt, τα επιπλέον κονδύλια θα ενισχύσουν την «Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων» – την κύρια οδό μέσω της οποίας η Γερμανία παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τόσο πολιτική όσο και κυρίως στρατιωτική υποστήριξη.

Η αύξηση της βοήθειας σχετίζεται με την επιδεινούμενη κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες δύο μήνες η χώρα πλήττεται έντονα από ρωσικές επιθέσεις. Η Μόσχα στοχεύει ιδιαίτερα σε ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και θέρμανσης και αυξάνοντας την ανησυχία στο Κίεβο για έναν «πιο σκληρό χειμώνα από την έναρξη του πολέμου».

Η νέα χρηματοδότηση αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και να στηρίξει τις στρατιωτικές και πολιτικές της ανάγκες στον συνεχιζόμενο πόλεμο.