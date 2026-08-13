Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς, Φοίβη Γκέιτς, δέχεται πυρά μετά τις καταγγελίες ότι η εφαρμογή της απέδιδε στον εαυτό της πωλήσεις που στην πραγματικότητα δεν είχε δημιουργήσει — ενώ νέα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η ίδια γνώριζε πως αυτό συνέβαινε.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο Bloomberg ότι η Φοίβη Γκέιτς και η συνιδρύτρια της Phia, Sophia Kianni, φέρεται να γνώριζαν την πρακτική ήδη από τον Δεκέμβριο και να είχαν μοιραστεί μεταξύ τους εσωτερικά μηνύματα στο Slack σχετικά με αυτήν.

Εκπρόσωπος της Phia είχε δηλώσει στο Bloomberg τον Ιούλιο ότι η εταιρεία αντιλήφθηκε τις «λανθασμένες αποδόσεις» μόλις 24 ώρες νωρίτερα. «Μόλις ενημερωθήκαμε, η ομάδα μας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το οποίο έκτοτε έχει επιλυθεί», είχε αναφέρει.

Σύμφωνα όμως με το Bloomberg, τα νέα στοιχεία παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα: ότι η Φοίβη και η Σοφία φέρεται να γνώριζαν και να συμμετείχαν εν γνώσει τους σε μια πρακτική γνωστή ως “cookie stuffing”.

Η Phia, μια εφαρμογή σύγκρισης τιμών και ηλεκτρονικού εμπορίου, χρησιμοποιεί μια επέκταση για τον browser, η οποία βοηθά τους καταναλωτές να βρίσκουν εκπτωτικούς κωδικούς κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία λαμβάνει προμήθεια από το συνεργαζόμενο κατάστημα όταν πραγματοποιείται μια αγορά μέσω της εφαρμογής.

Το πρόβλημα ήταν ότι η επέκταση φέρεται να ανέφερε παράνομα ότι η Phia είχε οδηγήσει σε πωλήσεις ακόμη και όταν το προϊόν της δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εφαρμογή τοποθετούσε ένα cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο παρακολούθησης, στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς. Έτσι, η πώληση μπορούσε να καταγραφεί ως προερχόμενη από τη Phia, παρότι ο καταναλωτής δεν είχε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να πραγματοποιήσει την αγορά.

Σε νέα δήλωσή της προς διάφορα μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωπος της Phia ανέφερε: «Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά προκαλούσαν λανθασμένες αποδόσεις αφαιρέθηκαν αμέσως, πριν από περισσότερο από έναν μήνα, στις 7 Ιουλίου».

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι εργάζεται για την αντιστροφή των σχετικών συναλλαγών και την επιστροφή των προμηθειών στους συνεργαζόμενους εμπορικούς εταίρους, ενώ προσλαμβάνει επικεφαλής συμμόρφωσης (Head of Compliance), προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη ενός παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν απάντησε στις καταγγελίες ότι η Φοίβη Γκέιτς και η Σοφία Κιάνι γνώριζαν για την πρακτική του cookie stuffing.

Σύμφωνα με φερόμενο ως εσωτερικό μήνυμα στο Slack, το οποίο έστειλε επιστήμονας δεδομένων της Phia στις 7 Ιουλίου, το cookie stuffing αντιστοιχούσε σε περίπου 51% των πωλήσεων που απέδιδε στον εαυτό της η εφαρμογή κατά τον μήνα Ιούνιο.