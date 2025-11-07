Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου άγνωστου τύπου

Όπως αναφέρει το επιτελείο της Σεούλ, η εκτόξευση του πυραύλου έγινε προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας — της θαλάσσιας περιοχής που η Ιαπωνία αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το νέο υποβρύχιο θα ναυπηγηθεί «στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας», δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θεωρείται από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα στρατιωτικά μυστικά. Σε αντίθεση με τα υποβρύχια που κινούνται με κινητήρες ντίζελ και μπαταρίες, τα πυρηνοκίνητα μπορούν να επιχειρούν για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς ανεφοδιασμό.

Κατά τους αναλυτές, η δημιουργία ενός τέτοιου υποβρυχίου αποτελεί καθοριστικό βήμα προόδου για τη Νότια Κορέα στους τομείς της ναυπηγικής και της άμυνας, καθώς θα την εντάξει στο περιορισμένο σύνολο κρατών που διαθέτουν τέτοια σκάφη.

Η Σεούλ επισήμανε ότι απαιτείται η έγκριση της Ουάσιγκτον για την κατασκευή, επειδή τα απαραίτητα υλικά για την πυρηνική πρόωση έχουν κατά κανόνα στρατιωτική χρήση.

Από την κατάρρευση της συνόδου κορυφής μεταξύ Κιμ Γιονγκ Ουν και Ντόναλντ Τραμπ το 2019, η Πιονγκγιάνγκ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα και ότι θεωρεί πλέον τον εαυτό της «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη.