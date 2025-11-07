ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου άγνωστου τύπου
Ειδήσεις
08:28 - 07 Νοε 2025

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου άγνωστου τύπου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε εκτόξευση τουλάχιστον ενός «βαλλιστικού πυραύλου αγνώστου τύπου», σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας. Το γεγονός αυτό συνέβη οκτώ ημέρες μετά την έγκριση, από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, νοτιοκορεατικού σχεδίου για την κατασκευή υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

Όπως αναφέρει το επιτελείο της Σεούλ, η εκτόξευση του πυραύλου έγινε προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας — της θαλάσσιας περιοχής που η Ιαπωνία αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Κατά την επίσκεψή του στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι το νέο υποβρύχιο θα ναυπηγηθεί «στα ναυπηγεία της Φιλαδέλφειας», δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θεωρείται από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα στρατιωτικά μυστικά. Σε αντίθεση με τα υποβρύχια που κινούνται με κινητήρες ντίζελ και μπαταρίες, τα πυρηνοκίνητα μπορούν να επιχειρούν για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς ανεφοδιασμό.

Κατά τους αναλυτές, η δημιουργία ενός τέτοιου υποβρυχίου αποτελεί καθοριστικό βήμα προόδου για τη Νότια Κορέα στους τομείς της ναυπηγικής και της άμυνας, καθώς θα την εντάξει στο περιορισμένο σύνολο κρατών που διαθέτουν τέτοια σκάφη.

Η Σεούλ επισήμανε ότι απαιτείται η έγκριση της Ουάσιγκτον για την κατασκευή, επειδή τα απαραίτητα υλικά για την πυρηνική πρόωση έχουν κατά κανόνα στρατιωτική χρήση.

Από την κατάρρευση της συνόδου κορυφής μεταξύ Κιμ Γιονγκ Ουν και Ντόναλντ Τραμπ το 2019, η Πιονγκγιάνγκ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα και ότι θεωρεί πλέον τον εαυτό της «αμετάκλητα» πυρηνική δύναμη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά
Ομόλογα

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία
Ειδήσεις

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 08:25

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Αναλύσεις
20/05/2026 - 08:20

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

Τεχνολογία
20/05/2026 - 07:57

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Ομόλογα
20/05/2026 - 07:55

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:45

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:36

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ