Ράιτ (ΥΠΕΝ ΗΠΑ): Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG και κόμβος ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Την καθοριστική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης της Ευρώπης υπογράμμισε ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, κατά την ομιλία του στη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Διατλαντικής Συνόδου για την Ενέργεια (P-Tec), που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σήμερα το βασικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG), επισημαίνοντας παράλληλα ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε κεντρικό δίαυλο διοχέτευσης εγχώριων ενεργειακών πόρων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό εταίρο για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Ράιτ, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις προοπτικές που διαμορφώνονται στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή.

Αναφερόμενος στο παράδειγμα του Ισραήλ, σημείωσε ότι η χώρα αυτή γνώρισε εντυπωσιακό οικονομικό μετασχηματισμό μετά τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια. «Το Ισραήλ απέδειξε πώς η σωστή αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων μπορεί να μεταμορφώσει μια οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Ράιτ άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η μονομερής προσήλωση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είχε ως αποτέλεσμα την αποβιομηχάνιση, τη στασιμότητα της οικονομίας και την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Ωστόσο, επικρότησε τη στάση της ΕΕ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία, όπως τόνισε, οδηγεί σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% στο πλευρό της Ευρώπης για να απαλλαγεί πλήρως από την εξάρτηση από τη Ρωσία», δήλωσε με έμφαση ο Αμερικανός υπουργός.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ράιτ συνέδεσε την ενεργειακή στρατηγική με την τεχνολογική πρόοδο, επισημαίνοντας ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, κάτι που προϋποθέτει ασφαλή, επαρκή και οικονομικά βιώσιμη ενέργεια.

«Η καινοτομία χρειάζεται ενέργεια. Και η ενέργεια είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η επόμενη εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης», κατέληξε ο Κρις Ράιτ.