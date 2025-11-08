ΕΕ: «Όχι» από τη Σλοβακία στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών assets

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εγκρίνει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση STVR, η Σλοβακία δεν θα λάβει μέρος σε κανένα νομικό ή οικονομικό μηχανισμό που θα προβλέπει την κατάσχεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εφόσον τα χρήματα πρόκειται να διατεθούν για στρατιωτικούς σκοπούς στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τρόπους αξιοποίησης των παγωμένων κεφαλαίων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η οποία θα χρειαστεί νέα οικονομική στήριξη από τις αρχές του 2026. Ωστόσο, οι συνομιλίες έχουν σταματήσει, καθώς το Βέλγιο ζητά επιπλέον εγγυήσεις ώστε να μην επωμιστεί νομική ευθύνη για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από το προτεινόμενο δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ — ιδιαίτερα επειδή μεγάλο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται σε βελγικό έδαφος.

Ο Φίτσο, ο οποίος προωθεί μια πιο φιλική πολιτική στάση απέναντι στη Μόσχα, έχει κατά το παρελθόν απειλήσει ότι θα ασκήσει βέτο σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αν και συνήθως κατέληγε να συναινεί έπειτα από διαπραγματεύσεις για ειδικές εξαιρέσεις. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, δήλωσε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην ιδέα δέσμευσης ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

«Θέλουμε πραγματικά να τελειώσει ο πόλεμος ή επιδιώκουμε να τον παρατείνουμε;» διερωτήθηκε ο Φίτσο, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «φιλειρηνική». «Αν δώσουμε 140 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία για στρατιωτική ενίσχυση, αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια».