Ρεκόρ διετίας στις αφίξεις Ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ μετά την άρση περιορισμών εξόδου

Ο αριθμός των Ουκρανών που φεύγουν από τον πόλεμο της Ρωσίας αναζητώντας ασφάλεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, αφού το Κίεβο άλλαξε τους κανόνες επιτρέποντας σε περισσότερους νέους άνδρες να φύγουν από τη χώρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με το Politico, τον Σεπτέμβριο, οι χώρες της ΕΕ χορήγησαν 79.205 νέες αποφάσεις προσωρινής προστασίας σε Ουκρανούς — αύξηση 49% σε σχέση με τον Αύγουστο και τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Αύγουστο του 2023. Η αύξηση σημειώθηκε μετά την απόφαση της Ουκρανίας να επιτρέψει σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να φύγουν ελεύθερα από τη χώρα.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονταν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ — ένα ειδικό καθεστώς που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τη μαζική εισροή εκτοπισμένων ανθρώπων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία φιλοξενούσαν τα μεγαλύτερα μερίδια, ενώ η Τσεχία είχε τον υψηλότερο λόγο δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε σχέση με τον πληθυσμό της (35,7 ανά 1.000 κατοίκους).

Η Πολωνία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας σχεδόν 13.000 νέους δικαιούχους, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (+7.600) και την Τσεχία (+3.500). Μόνο η Γαλλία σημείωσε μικρή μείωση κατά 240 άτομα.

Οι γυναίκες αποτελούσαν το 44% του συνόλου των προστατευόμενων, οι ανήλικοι το 31%, και οι άνδρες περίπου το 25%. Οι Ουκρανοί αντιπροσώπευαν πάνω από το 98% όλων των ατόμων που έλαβαν προσωρινή προστασία στο πλαίσιο του μηχανισμού της ΕΕ, ο οποίος παρατάθηκε τον Ιούνιο έως τον Μάρτιο του 2027.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σε μια περίοδο αυξανόμενης πολιτικής ανησυχίας στη Γερμανία και την Πολωνία, όπου πολιτικοί προειδοποίησαν ότι η εισροή νεαρών Ουκρανών ανδρών θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δημόσια υποστήριξη προς το Κίεβο.

Τα ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύτηκαν το ζήτημα, κατηγορώντας τους πρόσφυγες ότι αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία και επιβαρύνουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.