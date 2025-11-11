Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το ανατολικό Κουπιάνσκ, σύμφωνα με τη Μόσχα
13:16 - 11 Νοε 2025

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το ανατολικό Κουπιάνσκ, σύμφωνα με τη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (11/11) πως ο ρωσικός στρατός κατέβαλε πλήρως το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πόλης Κουπιάνσκ, ενώ την ίδια στιγμή ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο υπό πολιορκία Ποκρόφσκ.  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το 7ο σώμα Αλεξιπτωτιστών της Ουκρανίας, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να κινείται με στόχο να φτάσει μέχρι τα βόρεια σύνορα του Ποκρόφσκ, προκειμένου από εκεί να εντείνει τις προσπάθειές του να περικυκλώσει την πόλη. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το ανατολικό τμήμα της πόλης έχει ήδη καταληφθεί και ο στρατός προωθείται προς το εσωτερικό της.

Σημειώνεται ότι η πόλη – που στο παρελθόν ήταν ένας από τους σημαντικότερους ουκρανικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς κόμβους – έχει ήδη καταστραφεί και ερημώσει, καθώς στην ευρύτερηπεριοχή μαίνονται επί μήνες σφοδρές μάχες, με τη Μόσχα να συνεχίζει τις απόπειρές της για κατάληψη της ανατολικής Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε, επίσης, ότι στρατεύματά του πήραν τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίφσκε στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράτοφ της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Ακόμη, σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο Telegram, έπληξε επίσης «Θαλάσσιο Τερματικό Σταθμό Πετρελαίου» στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία και αποθήκη στο κατεχόμενο Ντονέτσκ, σύμφωνα με

