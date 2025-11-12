Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Λέκκας: Θετικό για την εκτόνωση του φαινομένου

Νέος σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα 12/11 το απόγευμα στην Κύπρο, λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση που ταρακούνησε νωρίτερα το νησί.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχου μεγέθους σεισμός σημειώθηκε και λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο.

Μιλώντας στην εκπομπή Update του ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί, ενώ αναφέρθηκαν αναταράξεις και στα παράλια της Τουρκίας και του Ισραήλ. Ακολουθούν δυνατοί μετασεισμοί, με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να καταφεύγουν σε ανοιχτούς χώρους.

Στις πόλεις, τα συστήματα συναγερμού ήχησαν, προκαλώντας πανικό, ενώ οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις για ζημιές γίνονται τις επόμενες ώρες, καθώς κλιμάκια μηχανικών και σωστικών συνεργείων προχωρούν σε επιτόπιους ελέγχους.

Η Κύπρος, που ανήκει σε σεισμογενή ζώνη, είχε καταγράψει τα τελευταία χρόνια αρκετούς σεισμούς μέτριας έντασης, αλλά η σημερινή δόνηση ανησύχησε ιδιαίτερα την τοπική κοινότητα λόγω του μεγέθους και της έντασης των μετασεισμών.

People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1 November 12, 2025