Reuters: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν την κοινή συγκέντρωση δολαρίων για μείωση της εξάρτησης από τη Fed

Αξιωματούχοι ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συζητούν το ενδεχόμενο δημιουργίας εναλλακτικής λύσης στα συστήματα στήριξης χρηματοδότησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μέσω κοινής συγκέντρωσης δολαρίων που διακρατούν κεντρικές τράπεζες εκτός ΗΠΑ, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Οι συζητήσεις αυτές, που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, αποτελούν αντίδραση στις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν ανατρέψει μακροχρόνιες σχέσεις, έχουν προκαλέσει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της Fed και έχουν υπογραμμίσει τον κυρίαρχο ρόλο των ΗΠΑ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι διευκολύνσεις της Fed δανείζουν δολάρια σε άλλες κεντρικές τράπεζες και λειτουργούν ως σωσίβιο σε περιόδους αναταραχής, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των αγορών.

Συνεντεύξεις με περισσότερους από δώδεκα Ευρωπαίους αξιωματούχους κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών δείχνουν ότι ανησυχούν πως οι διευκολύνσεις αυτές θα μπορούσαν να «οπλοποιηθούν» από την κυβέρνηση Τραμπ.

Δύο από τα πρόσωπα αυτά είπαν ότι οι ανησυχίες κορυφώθηκαν τον Απρίλιο, όταν οι δασμοί «Ημέρας Απελευθέρωσης» που επέβαλε ο Τραμπ στις εισαγωγές προκάλεσαν σοκ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποκάλυψαν αδυναμίες στα σχέδια χρηματοδότησης των τραπεζών.

Έκτοτε οι ανησυχίες έχουν υποχωρήσει, εν μέρει λόγω των διαβεβαιώσεων της Fed. Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ είπε σε συνέδριο της ΕΚΤ τον Ιούλιο ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει ρευστότητα σε δολάρια σε άλλους επίσημους φορείς.

Ο Κους Ντεσάι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του στη διατήρηση της ισχύος και της δύναμης του δολαρίου».

Εκπρόσωποι της ΕΚΤ και της Fed αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Περιορισμοί στην κοινή συγκέντρωση δολαρίων

Ορισμένες από τις πηγές σημείωσαν ότι η κοινή συγκέντρωση αποθεμάτων δολαρίων αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες και ίσως να μην είναι βιώσιμη.

Ωστόσο, οι συζητήσεις συνεχίζονται σε επίπεδο τεχνικών στελεχών και όχι κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΚΤ, και αφορούν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης αλλά και εκτός αυτής, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων. Ένας είπε ότι ορισμένες εθνικές κεντρικές τράπεζες στην περιοχή πιέζουν για το σχέδιο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν συμμετέχουν και κεντρικές τράπεζες εκτός Ευρώπης.

Άλλες χώρες έχουν ήδη επιχειρήσει να συγκεντρώσουν πόρους από κοινού.

Η ASEAN, σε συνεργασία με Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία και Κορέα, δημιούργησε τον Μηχανισμό του Τσιάνγκ Μάι. Τον Ιούλιο, ερωτηθείς για τους κινδύνους κατακερματισμού του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία, που λειτουργεί από το 2014 και έχει φτάσει τα 240 δισ. δολάρια.

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση σε θέματα όπως οι γραμμές swap. Το να κάνουμε κάτι παρόμοιο, ή να συνεχίσουμε κάτι παρόμοιο, θα είναι σημαντικό», είπε.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αρχική ανάλυση για τη βιωσιμότητα της κοινής δεξαμενής δολαρίων δεν είναι ενθαρρυντική.

Παρότι οι κεντρικές τράπεζες εκτός ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αυτό δεν συγκρίνεται με τους σχεδόν «απύθμενους» πόρους της Fed, η οποία εκδίδει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Η κοινή συγκέντρωση θα μπορούσε να βοηθήσει σε περιόδους αστάθειας, αλλά δύσκολα θα επαρκούσε σε ευρεία αναταραχή των αγορών, ενώ θα αντιμετώπιζε σημαντικές πολιτικές και επιχειρησιακές δυσκολίες.

Ένας κορυφαίος κεντρικός τραπεζίτης είπε ότι ακόμη και η υπόνοια πως η Fed μπορεί να διακόψει τις γραμμές swap θα μπορούσε από μόνη της να προκαλέσει εκτεταμένη αναταραχή στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σε μια τέτοια κατάσταση, θα ήταν δύσκολο για μια κεντρική τράπεζα να δικαιολογήσει την παροχή των δολαριακών της αποθεμάτων σε άλλους.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, όπως αυστηρότερη εποπτεία των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να παρουσιάσουν σχέδια άντλησης δολαρίων από αγορές σε Ασία και Μέση Ανατολή, καθώς και stress tests, σύμφωνα με δύο στελέχη ευρωζωνικών τραπεζών.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι το ζήτημα της οικοδόμησης ανθεκτικότητας χωρίς εξάρτηση από τις ΗΠΑ τίθεται σε κάθε συνάντηση των κεντρικών τραπεζών.

Οι αξιωματούχοι ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας των συζητήσεων.

Όχι πρωτεύουσης σημασίας αλλά σενάριο ακραίας περίπτωσης

Η ζήτηση για δολάρια αυξάνεται σε περιόδους αναταραχής και οι ελλείψεις μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Οι διευκολύνσεις της Fed όχι μόνο μετριάζουν το πρόβλημα, αλλά εξυπηρετούν και τα ευρύτερα αμερικανικά συμφέροντα: διασφαλίζουν ότι οι κρίσεις στο εξωτερικό δεν μετατρέπονται σε καταρρεύσεις που θα πλήξουν και τις ΗΠΑ.

Η χρήση των swap lines κορυφώθηκε στα 449 δισ. δολάρια κατά την πανδημία COVID-19 το 2020.

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ πριν από λίγους μήνες, ο Κλάας Κνοτ, τότε επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας και ταυτόχρονα επικεφαλής του Financial Stability Board, έθεσε το ζήτημα της εξάρτησης από τις γραμμές swap μεταξύ πολλών πιθανών κινδύνων, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο. Το θέμα δεν έχει τεθεί ξανά στο Συμβούλιο.

Ένας επόπτης της ΕΚΤ είπε ότι, παρότι παρακολουθούν στενά τη ρευστότητα σε δολάρια, η απώλεια των swap lines δεν είναι «πρωτερεύουσα ανησυχία».

Ωστόσο, η συζήτηση για μια εναλλακτική λύση συνεχίζεται μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων με αρμοδιότητα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών της ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών, ανέφεραν πέντε πηγές.

Ένας είπε ότι ανησυχούν για το τι θα συμβεί όταν λήξει η θητεία του Πάουελ τον Μάιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να επιλέξει τον νέο πρόεδρο της Fed έως το τέλος του έτους.

Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι οι Ευρωπαίοι «πρέπει να εξετάσουν το χειρότερο δυνατό σενάριο».