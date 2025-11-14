Αυξήθηκαν οι μισθοί, όχι το προσωπικό: Αμετάβλητη η απασχόληση στη φροντίδα ηλικιωμένων στη Γερμανία
11:05 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Παρά τις σημαντικές αυξήσεις μισθών στον τομέα φροντίδας ηλικιωμένων στη Γερμανία, τα επίπεδα απασχόλησης παρέμειναν αμετάβλητα.

Αυτό είναι το εύρημα μιας νέας μελέτης του ifo Schnelldienst σχετικά με την εισαγωγή συλλογικών μισθολογικών προτύπων στο πλαίσιο του Νόμου για την Ανάπτυξη της Υγείας του 2022 (GVWG). «Η μεταρρύθμιση αύξησε τις αμοιβές των εργαζομένων στη φροντίδα ηλικιωμένων πάνω από 15%, αλλά βραχυπρόθεσμα δεν προσέλκυσε επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό», δηλώνει ο Ρόμαν Κλίμκε, οικονομολόγος στο Ludwig Erhard ifo Center for Social Market Economy στο Φυρθ και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε τις τάσεις μισθών και απασχόλησης μεταξύ νοσηλευτών φροντίδας ηλικιωμένων, που επηρεάστηκαν άμεσα από τη μεταρρύθμιση, και νοσηλευτών νοσοκομείων, που δεν επηρεάστηκαν. Μεταξύ 2021 και 2023, οι ακαθάριστοι μισθοί των εξειδικευμένων εργαζομένων στη γηριατρική φροντίδα αυξήθηκαν κατά 15,4% σε σχέση με τους εξειδικευμένους νοσηλευτές νοσοκομείων. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης παρέμεινε σταθερός, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 2,3%. Παράλληλα, η ζήτηση για νοσηλευτικό προσωπικό συνέχισε να αυξάνεται. «Τα επίπεδα στελέχωσης έχουν μειωθεί σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα», σημειώνει η Ίρις Κέστερνιχ, οικονομολόγος υγείας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και συν-συγγραφέας της μελέτης. «Το 2021 υπήρχαν κατά μέσο όρο 44,6 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στη φροντίδα ηλικιωμένων ανά 1.000 άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω· μέχρι το 2023 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί σε 42,7.» Η κατά κεφαλήν μερική απασχόληση μειώθηκε επίσης σε ανάλογο βαθμό, από 78,0 σε 73,5.

Η ανάλυση βασίζεται σε διοικητικά δεδομένα απασχόλησης του Ινστιτούτου Έρευνας Απασχόλησης (IAB), τα οποία παρακολουθούν τις εργασιακές βιογραφίες όλων των εργαζομένων που υπάγονται στην κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία. Το σύνολο δεδομένων καλύπτει μέχρι το 2023, επιτρέποντας στους ερευνητές να αξιολογήσουν τις βραχυπρόθεσμες, αιτιώδεις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στις αμοιβές, την απασχόληση και την κινητικότητα των εργαζομένων στη φροντίδα ηλικιωμένων σε σύγκριση με τη νοσηλευτική φροντίδα, στην οποία δεν εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση.

Ο νόμος GVWG εισήγαγε για πρώτη φορά δεσμευτικά συλλογικά μισθολογικά πρότυπα στη μακροχρόνια φροντίδα. Από τότε, οι πάροχοι που αποζημιώνονται από το δημόσιο οφείλουν είτε να πληρώνουν σύμφωνα με συλλογικές συμβάσεις είτε τουλάχιστον να αντιστοιχούν στο μέσο περιφερειακό επίπεδο μισθών των εγκαταστάσεων που δεσμεύονται από συλλογικές συμβάσεις, όπως καθορίζεται από την Εθνική Ένωση των Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης Υγείας (GKV-Spitzenverband). Ο κανόνας συμπληρώνει τους υπάρχοντες κατώτατους μισθούς για τους εργαζόμενους στον κλάδο της φροντίδας.

