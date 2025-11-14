Ταραγμένα νερά στις ευρωαγορές, λόγω ανησυχιών για τεχνολογική φούσκα
Χρηματιστήρια
10:43 - 14 Νοε 2025

Ταραγμένα νερά στις ευρωαγορές, λόγω ανησυχιών για τεχνολογική φούσκα

Reporter.gr Newsroom
Πτωτικά άνοιξαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Παρασκευή (14/11), καθώς οι ανησυχίες για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης κλονίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ήταν 1% χαμηλότερος 26 λεπτά μετά την έναρξη της συνεδρίασης, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος.

Τους δείκτες επηρεάζουν και οι εκτιμήσεις ότι στις ΗΠΑ θα φρενάρουν οι μειώσεις επιτοκίων.

Έτσι, ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται με απώλειες 0,73% στις 23.868,55 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου υποχωρεί κατά 1,05% στις 9.704,25 μονάδες.

Ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,47% στις 8.194,16 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB του Μιλάνου καταγράφει απώλειες 1,23% στις 42.693 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει κατά 1,41% στις 16.347,50 μονάδες.

Νωρίτερα, με σημαντικές απώλειες έκλεισαν την εβδομάδα και τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Παρασκευή (14/11), ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να δέχονται πιέσεις και επικρατούσαν αμφιβολίες σχετικά με τις επικείμενες μειώσεις επιτοκίων της Fed.
Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 10:54
