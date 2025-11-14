Ανανέωση θητείας για τρεις Ευρωπαίους εισαγγελείς στην Αθήνα - Συνέχιση ερευνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ομόφωνη απόφαση του Κολλεγίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ανανεώθηκε για πέντε ακόμη χρόνια η θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο γραφείο της Αθήνας, η οποία επρόκειτο να λήξει σύντομα.

Με την ψήφο και των 24 μελών του Κολλεγίου, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης θα συνεχίσουν το έργο τους, ερευνώντας σειρά υποθέσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι τρεις εισαγγελείς, μαζί με τους συναδέλφους τους -εισαγγελείς εφετών που στελεχώνουν το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα - έχουν συλλέξει τους τελευταίους μήνες μεγάλο όγκο στοιχείων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, αποκτώντας πλήρη και σε βάθος γνώση της υπόθεσης που απασχολεί την πολιτική και κοινωνική ζωή.

Παράλληλα, το γραφείο των εντεταλμένων εισαγγελέων έχει υπό διερεύνηση και άλλες υποθέσεις που αφορούν οικονομικά ζητήματα και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.