ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυρανάκης: Διευκόλυνση για φοιτητές και εργαζόμενους η νέα σύνδεση του προαστιακού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική
20:07 - 14 Νοε 2025

Κυρανάκης: Διευκόλυνση για φοιτητές και εργαζόμενους η νέα σύνδεση του προαστιακού στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε ότι ξεκινά την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η νέα σύνδεση του Προαστιακού από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο, έργο που ξεκινά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε, η νέα γραμμή αποτελεί πραγματική λύση για χιλιάδες φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και εργαζόμενους στη Βιομηχανική Περιοχή, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης σε λίγα μόλις λεπτά.

Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν μεθοδικά τις τελευταίες εβδομάδες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση αυτή αφορά έναν σταθμό που για χρόνια είχε παραμεληθεί. Παράλληλα, επαίνεσε το προσωπικό του ΟΣΕ και της Hellenic Train για τη συνεργασία τους, που κατέστησε δυνατή την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της περιοχής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργού Μεταφορών:

«Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο πρωθυπουργός, ξεκινά την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η νέα σύνδεση του Προαστιακού από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς τη Σίνδο. Πρόκειται για μια γραμμή που δίνει πραγματική λύση σε χιλιάδες φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και εργαζόμενους της Βιομηχανικής Περιοχής, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης σε μόλις λίγα λεπτά.

Το δρομολόγιο του Δυτικού Προαστιακού, θα φτάνει στον ανακαινισμένο σταθμό της Σίνδου σε περίπου 12 λεπτά και από εκεί οι φοιτητές θα μεταφέρονται δωρεάν εντός του campus με λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική παρέμβαση στην καθημερινότητα νέων ανθρώπων που ζουν τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής τους" επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν μεθοδικά τις τελευταίες εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι στην ώρα μας, βελτιώνοντας ουσιαστικά έναν σταθμό που για χρόνια είχε αφεθεί πίσω. Και φυσικά, αξίζουν εύσημα στο προσωπικό του ΟΣΕ και της Hellenic Train, που συνεργάστηκαν άψογα για να υλοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της περιοχής.

Η δυναμική διεκδίκηση του Πρύτανη του ΔΙΠΑΕ, των βουλευτών της Α' και Β' Θεσσαλονίκης, του Αντιπεριφερειάρχη, των Δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η στήριξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βαρνάβα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Όταν η Πολιτεία ακούει την κοινωνία και όλοι δουλεύουμε με καλή πίστη και σχέδιο, τα αποτελέσματα φαίνονται στην πράξη. Συνεχίζουμε με τον μεγάλο στόχο: την ολοκλήρωση του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, που θα δώσει ανάσα σε ολόκληρη την πόλη».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 20:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 21 Νοεμβρίου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 21 Νοεμβρίου

Πτώση στις Ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη
Χρηματιστήρια

Πτώση στις Ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

Hellenic Train-ΟΣΕ: Έξι νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη–Σίνδος από 19 Νοεμβρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train-ΟΣΕ: Έξι νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη–Σίνδος από 19 Νοεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 21:58

Πετραλιάς: Επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής η Ελλάδα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 17:26

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στην κατηγορία Β

Ακίνητα
27/05/2026 - 17:22

ΕΤΑΔ: Η «OTUS I.K.E.» οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ