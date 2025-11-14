Επεισόδια στις Σέρρες: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στις συγκρούσεις

Το Πλημμελειοδικείο Σερρών επέβαλε ποινές φυλάκισης από τρία χρόνια έως τρία χρόνια και επτά μήνες σε 30 μετανάστες, οι οποίοι δικάστηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (12/11) είχαν ξεσπάσει επεισόδια σε δομή μεταναστών στις Σέρρες, όπου είχαν οδηγήσει σε συγκρούσεις με τις ασυνομικές δυνάμεις και σε σειρά προσαγωγών και συλλήψεων.

Όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για βία κατά υπαλλήλων. Το δικαστήριο αποφάσισε την άμεση έκτιση των ποινών, οι οποίες δεν αναστάλθηκαν.

Πρόκειται για 29 Αιγύπτιους και έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, οι οποίοι μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας μεταφέρθηκαν στο τμήμα Μεταγωγών Σερρών και αναμένεται να οδηγηθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.