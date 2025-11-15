Ο Τραμπ εξετάζει πλήγματα στη Βενεζουέλα - Οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένουν διαταγή επίθεσης

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, επέστρεψαν στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα διαβουλεύσεων με επίκεντρο πιθανή στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια κλιμάκωση, αν και συζητήσεις υψηλού επιπέδου για το εάν —και πώς— θα πληγεί η Βενεζουέλα βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, μεταδίδει η Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Στη σύσκεψη της Παρασκευής συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος JD Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αναπληρωτής επιτελάρχης Στίβεν Μίλερ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο Τύπου του Πενταγώνου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε πλήγμα σε βενεζουελανό έδαφος θα ανέτρεπε τις συχνές υποσχέσεις του προέδρου Τραμπ ότι θα αποφύγει νέες συγκρούσεις και θα αναιρούσε διαβεβαιώσεις που δόθηκαν πρόσφατα στο Κογκρέσο ότι δεν γίνονται ενεργές προετοιμασίες για μια τέτοια επίθεση. Θα περιέπλεκε επίσης περαιτέρω τη συνεργασία των ΗΠΑ με άλλες λατινοαμερικανικές χώρες και θα ενίσχυε τις υποψίες —στην Ουάσιγκτον— σχετικά με το αν στόχος του Τραμπ είναι η αναγκαστική απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι στέλνει ναρκωτικά και βίαιους εγκληματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο, ένας σοσιαλιστής ισχυρογνώμονας, ανέλαβε την εξουσία στο Καράκας το 2013 και σταδιακά έχει γίνει εμμονή για τον Τραμπ. Τον Αύγουστο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αύξησαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του από 25 εκατομμύρια σε 50 εκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενοι φερόμενους δεσμούς με καρτέλ ναρκωτικών και εκτιμήσεις των ΗΠΑ —που ανάγονται στην κυβέρνηση Μπάιντεν— ότι έχασε τις εκλογές του 2024 και αρνήθηκε να αποχωρήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστιο στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Βενεζουέλας, αλλά μια σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων τους ενέχει τον κίνδυνο να εκθέσει Αμερικανούς στρατιώτες σε σοβαρό κίνδυνο.

Πιλότοι μαχητικών που βρίσκονται στο USS Gerald R. Ford, το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, μελετούν τη βενεζουελανή αντιαεροπορική άμυνα, αν και ακόμη δεν γνωρίζουν αν θα τους δοθεί εντολή επίθεσης, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Το υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας έχει ανακοινώσει μαζική κινητοποίηση σχεδόν 200.000 αεροπορικών, χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων για την άμυνα της χώρας.

Ο σχεδιασμός των ΗΠΑ έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της επίλεκτης Delta Force, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση. Η άρτια εκπαιδευμένη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων προετοιμάζεται για μια σειρά αποστολών σύλληψης και εξουδετέρωσης και χρησιμοποιήθηκε συχνά στις δύο δεκαετίες πολέμων της Αμερικής στη Μέση Ανατολή.