ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ εξετάζει πλήγματα στη Βενεζουέλα - Οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένουν διαταγή επίθεσης
Ειδήσεις
10:04 - 15 Νοε 2025

Ο Τραμπ εξετάζει πλήγματα στη Βενεζουέλα - Οι αμερικανικές δυνάμεις αναμένουν διαταγή επίθεσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, επέστρεψαν στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα διαβουλεύσεων με επίκεντρο πιθανή στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

Παραμένει ασαφές αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια κλιμάκωση, αν και συζητήσεις υψηλού επιπέδου για το εάν —και πώς— θα πληγεί η Βενεζουέλα βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και ημέρες, μεταδίδει η Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Στη σύσκεψη της Παρασκευής συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος JD Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αναπληρωτής επιτελάρχης Στίβεν Μίλερ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο Τύπου του Πενταγώνου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε πλήγμα σε βενεζουελανό έδαφος θα ανέτρεπε τις συχνές υποσχέσεις του προέδρου Τραμπ ότι θα αποφύγει νέες συγκρούσεις και θα αναιρούσε διαβεβαιώσεις που δόθηκαν πρόσφατα στο Κογκρέσο ότι δεν γίνονται ενεργές προετοιμασίες για μια τέτοια επίθεση. Θα περιέπλεκε επίσης περαιτέρω τη συνεργασία των ΗΠΑ με άλλες λατινοαμερικανικές χώρες και θα ενίσχυε τις υποψίες —στην Ουάσιγκτον— σχετικά με το αν στόχος του Τραμπ είναι η αναγκαστική απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι στέλνει ναρκωτικά και βίαιους εγκληματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο, ένας σοσιαλιστής ισχυρογνώμονας, ανέλαβε την εξουσία στο Καράκας το 2013 και σταδιακά έχει γίνει εμμονή για τον Τραμπ. Τον Αύγουστο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αύξησαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του από 25 εκατομμύρια σε 50 εκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενοι φερόμενους δεσμούς με καρτέλ ναρκωτικών και εκτιμήσεις των ΗΠΑ —που ανάγονται στην κυβέρνηση Μπάιντεν— ότι έχασε τις εκλογές του 2024 και αρνήθηκε να αποχωρήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστιο στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Βενεζουέλας, αλλά μια σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων τους ενέχει τον κίνδυνο να εκθέσει Αμερικανούς στρατιώτες σε σοβαρό κίνδυνο.

Πιλότοι μαχητικών που βρίσκονται στο USS Gerald R. Ford, το αεροπλανοφόρο που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, μελετούν τη βενεζουελανή αντιαεροπορική άμυνα, αν και ακόμη δεν γνωρίζουν αν θα τους δοθεί εντολή επίθεσης, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Το υπουργείο Άμυνας της Βενεζουέλας έχει ανακοινώσει μαζική κινητοποίηση σχεδόν 200.000 αεροπορικών, χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων για την άμυνα της χώρας.

Ο σχεδιασμός των ΗΠΑ έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της επίλεκτης Delta Force, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση. Η άρτια εκπαιδευμένη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων προετοιμάζεται για μια σειρά αποστολών σύλληψης και εξουδετέρωσης και χρησιμοποιήθηκε συχνά στις δύο δεκαετίες πολέμων της Αμερικής στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch: Διεθνής αναγνώριση, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις
Οικονομία

Παπαθανάσης μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch: Διεθνής αναγνώριση, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις

OMODA &amp; JAECOO International User Summit 2025 «Παγκόσμιες πρεμιέρες, καινοτομία και δράση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία συν-δημιουργίας»
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

OMODA & JAECOO International User Summit 2025 «Παγκόσμιες πρεμιέρες, καινοτομία και δράση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία συν-δημιουργίας»

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα στην βαθμίδα «BBB»
Οικονομία

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα στην βαθμίδα «BBB»

Wall Street: Διστακτική ανάκαμψη χάρη στις τεχνολογικές μετοχές – Μόνος κερδισμένος ο Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: Διστακτική ανάκαμψη χάρη στις τεχνολογικές μετοχές – Μόνος κερδισμένος ο Nasdaq

Βορίζια: Ένα ακόμη πρόσωπο στο «κάδρο» των Αρχών
Ειδήσεις

Βορίζια: Ένα ακόμη πρόσωπο στο «κάδρο» των Αρχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου
Ειδήσεις

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Εμπορεύματα

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024
Ειδήσεις

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:32

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 12:29

Οσο και αν το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί τον αγγελιοφόρο, το μήνυμα δεν αλλάζει

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:28

MSC: Ο στόχος για τη μείωση της έντασης άνθρακα επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

Φορολογία
28/05/2026 - 11:00

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 10:59

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Αναλύσεις
28/05/2026 - 10:55

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

Πολιτική
28/05/2026 - 10:49

Παπαστεργίου: Ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της επόμενης βδομάδας

Οικονομία
28/05/2026 - 10:47

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υγεία
28/05/2026 - 10:16

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:15

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ