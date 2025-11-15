OMODA & JAECOO International User Summit 2025 «Παγκόσμιες πρεμιέρες, καινοτομία και δράση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία συν-δημιουργίας»
02:57 - 15 Νοε 2025

OMODA & JAECOO International User Summit 2025 «Παγκόσμιες πρεμιέρες, καινοτομία και δράση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία συν-δημιουργίας»

Νίκος Λιβανός
Τον Οκτώβριο 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το OMODA & JAECOO International User Summit 2025, μία εκδήλωση που έφερε κοντά χρήστες, media και συνεργάτες από σχεδόν 100 χώρες, γιορτάζοντας τις πιο πρόσφατες επιτυχίες των δύο μαρκών στην έξυπνη κινητικότητα, την πράσινη τεχνολογία και την κοινωνική ευθύνη.

Σχεδιασμένο για τη νέα γενιά χρηστών σε όλο τον κόσμο, το OMODA 4 υιοθετεί τη ζωντανή, νεανική, σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού Cyber Mecha, παρουσιάζοντας ένα φουτουριστικό εξωτερικό εμπνευσμένο από μηχανές. Από τα έντονα μπροστινά φώτα και τις αιχμηρές ακμές του αμαξώματος, μέχρι τον λεπτομερή σχεδιασμό του πίσω μέρους, κάθε στοιχείο αποτυπώνει το βασικό πνεύμα του Cyber ​​Mecha crossover SUV. Τα δυναμικά περιγράμματα του OMODA 4 όχι μόνο αντανακλούν την πρωτοποριακή αισθητική του, αλλά συμφωνούν με τη νοοτροπία της νεότερης γενιάς, μιας γενιάς που λατρεύει το περιπετειώδες lifestyle και τολμά να «σπάσει τους κανόνες», όπως αναφέρει ο επικεφαλής της ομάδας design Richard Koo.

Επιπλέον, το OMODA 4 υποστηρίζει την ψυχαγωγία στο αυτοκίνητο και επιτρέπει την εξατομίκευση μέσω των Born UNIQUE και Modification Ecosystem, επιτρέποντας στους χρήστες να ενσωματώσουν τη δημιουργικότητα και τις προτιμήσεις τους στο όχημά τους για μια πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία. Οι θεματικές βαφές και η αναβάθμιση της καμπίνας με e-sports cockpit προσφέρουν στους νεαρούς χρήστες εμπειρίες gaming και e-sports επαγγελματικού επιπέδου, ενώ το E-sports Ecosystem επεκτείνει αυτήν την εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο, έξω και online.

Το OMODA 4 Global Preview Salon στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του OMODA 4 ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή προϊόντική παρουσίαση. Ξεπέρασε τους παραδοσιακούς τρόπους παρουσίασης δημιουργώντας μια καθηλωτική privé εμπειρία με θέμα το Cyber ​​Mecha, ένα συνδυασμό από gaming, sci-fi και pop κουλτούρα. Στην δυναμική αυτή εκδήλωση οι επισκέπτες βίωσαν σε βάθος τη φιλοσοφία σχεδιασμού και τα τεχνολογικά highlights του OMODA 4. Διαδραστικά στοιχεία όπως αυτοκόλλητα τατουάζ OMODA 4 που λάμπουν στο σκοτάδι, φωσφορίζοντα graffiti στο αμάξωμα, punk μπάρμεν και cosplayers gaming παιχνιδιών τοποθέτησαν τον επισκέπτη στον φουτουριστικό κόσμο του OMODA 4.

Ακολούθησε το πολυαναμενόμενο Omoda Dream Day, κατά το οποίο παρουσιάστηκε το OMODA 4 Ultra, η sport εκδοχή του OMODA 4 με την εντυπωσιακή αεροτομή. H δυναμική αεροτομή από ανθρακονήματα στο πίσω μέρος και το αιχμηρό σπόιλερ μπροστά, δημιουργούν μία ισορροπημένη ‘χαμηλωμένη’ αίσθηση όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται, και βελτιστοποιούν αποτελεσματικά την αεροδυναμική του σε υψηλές ταχύτητες. Την παρουσίαση του OMODA 4 Ultra πραγματοποίησε η Mornine, ένα έξυπνο ανθρωπόμορφο ρομπότ από την AIMOGA. Η Mornine ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον σύντροφό της Argos, ξεκίνησε την ομιλία της σε επτά γλώσσες και ολοκλήρωσε την παρουσίαση του νέου μοντέλου, ενώ παρουσίασε και τον Agent Argos δημιουργώντας έναν Hero από το μέλλον.

Μοναδική εμπειρία δοκιμής στο Intelligent · Hybrid Co-Creation Camp

Το OMODA 7 προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και ευέλικτες δυνατότητες έξυπνης στάθμευσης στην κατηγορία του. Αξιοποιώντας τα συστήματα APA Automatic Parking και RPA Remote Parking, υποστηρίζει κάθετες, παράλληλες, γωνιακές θέσεις στάθμευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν θέσεις και να παρκάρουν εύκολα από απόσταση. Με τις λιγότερες κινήσεις ελιγμών και υποστήριξη για πάνω από 1.000 σενάρια στάθμευσης, το OMODA 7 ηγείται της κατηγορίας του τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στην προσαρμοστικότητα, επιτυγχάνοντας πραγματικά «εξοικονόμιση χρόνου και ασφάλεια» στην έξυπνη στάθμευση. Κατά τη διάρκεια του Summit, το OMODA 7 ήταν διαθέσιμο για test drive, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Εντύπωση έκανε το RPA Remote Parking, με το οποίο ο οδηγός μπορεί να παρκάρει με ακρίβεια χωρίς να μπει στο αυτοκίνητο, απλώς χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε στενούς δρόμους ή πολυσύχναστες περιοχές, ενώ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο γρατζουνιών. Χάρη στα δύο συστήματα APA και RPA, το OMODA 7 παρέχει στους χρήστες την πιο ολοκληρωμένη λύση για οποιοδήποτε περιβάλλον ή σενάριο.

