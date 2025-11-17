Η πρόωρη αποπληρωμή ελληνικού δανείου αποφέρει «ανάσα» στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας
Ειδήσεις
18:25 - 17 Νοε 2025

Η πρόωρη αποπληρωμή ελληνικού δανείου αποφέρει «ανάσα» στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας

Reporter.gr Newsroom
Μια απροσδόκητη δημοσιονομική ενίσχυση για το Παρίσι φαίνεται να προκύπτει από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εξοφλήσει νωρίτερα, το 2025, δάνειο ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε λάβει από τη Γαλλία κατά την περίοδο της κρίσης χρέους. 

Σύμφωνα με ανάλυση της Le Monde, η κίνηση αυτή συμβάλλει στη μείωση του γαλλικού ελλείμματος σε μια περίοδο που τα δημόσια οικονομικά της χώρας βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση.

Ένα δάνειο από την εποχή της κρίσης αποδίδει νωρίτερα από το αναμενόμενο

Το συγκεκριμένο δάνειο είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, στο πλαίσιο των διμερών στηρίξεων της Ευρωζώνης. Η αποπληρωμή του ήταν αρχικά προγραμματισμένη να εκταμιευθεί σταδιακά κατά την περίοδο 2033-2041. Η απόφαση της Αθήνας να επισπεύσει την εξόφληση κατά περίπου μία δεκαετία μεταβάλλει ουσιαστικά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του γαλλικού κράτους.

Για τη Γαλλία, που προσπαθεί να περιορίσει το έλλειμμα της και να ανταποκριθεί στις πιεστικές ανάγκες του προϋπολογισμού της, η άμεση είσπραξη των 1,1 δισ. ευρώ λειτουργεί ως θετική έκπληξη. Η Le Monde σημειώνει ότι η πρόωρη επιστροφή προσφέρει μια «ευεργετική δημοσιονομική ανάσα» σε μια χρονική στιγμή αυξημένων δαπανών και πολιτικών δεσμεύσεων.

Η ελληνική πρόοδος στη δημοσιονομική εξυγίανση πίσω από την κίνηση

Η απόφαση δεν είναι αποκομμένη από τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και η συνεπής δημοσιονομική εξυγίανση της τελευταίας δεκαετίας επέτρεψαν στην Ελλάδα να ανακτήσει σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας.

Η Αθήνα έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ έχει προχωρήσει και σε πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Αυτές οι κινήσεις ενισχύουν την εικόνα μιας χώρας που έχει αφήσει πίσω την κρίση και επιδιώκει να μειώσει το βάρος του χρέους της πιο γρήγορα από το προβλεπόμενο.

Ελλάδα: Πιο ασφαλής, πλέον, δανειολήπτης από τη Γαλλία

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που προτάσσει η Le Monde είναι ότι, από το καλοκαίρι του 2025, η Ελλάδα εμφανίζεται να δανείζεται με κόστος ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας. Η εξέλιξη αυτή, σχεδόν αδιανόητη πριν από μια δεκαετία, θεωρείται ενδεικτική της βαθιάς μεταστροφής στην επενδυτική αντίληψη για την ελληνική οικονομία.

Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται πλέον σε επίπεδα που αντικατοπτρίζουν μια χώρα με σταθερές προοπτικές και μειωμένο κίνδυνο, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς αγορές και επιτρέπει πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Η επιστροφή του δανείου δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική πράξη. Η επίδρασή της έχει δύο επίπεδα:

  • Δημοσιονομικό όφελος για τη Γαλλία, που βλέπει να ενισχύεται άμεσα ο προϋπολογισμός της.
  • Στρατηγικό όφελος για την Ελλάδα, η οποία αξιοποιεί την καλή πορεία της οικονομίας για να μειώσει τις μελλοντικές υποχρεώσεις της, ενώ παράλληλα ενισχύει την εικόνα της ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωζώνη.

Για την Αθήνα, η κίνηση αυτή λειτουργεί ως μήνυμα σταθερότητας και μακροπρόθεσμης οικονομικής υπευθυνότητας. Για το Παρίσι, αποτελεί μια απρόσμενη, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη, ενίσχυση σε μια περίοδο που οι δημοσιονομικές πιέσεις αυξάνονται.

Η πρόωρη εξόφληση αναδεικνύεται ως μια κίνηση από την οποία επωφελούνται και οι δύο πλευρές:

  • Η Γαλλία κερδίζει άμεσα δημοσιονομικό χώρο.
  • Η Ελλάδα ενισχύει την αξιοπιστία της και μειώνει το μακροπρόθεσμο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της.

Η Le Monde χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως «εντυπωσιακή» και όχι άδικα αφού όπως τονίζει, αποτελεί ένα ακόμη σημάδι της δραστικής οικονομικής μεταμόρφωσης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 18:30
