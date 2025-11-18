Exxon και Chevron «στο παιχνίδι» για εξαγορά περιουσιακών στοιχείων της Lukoil

Η αμερικανική εταιρεία ενέργειας Exxon Mobil εξετάζει -όπως και η Chevron - διάφορα ενδεχόμενα για την απόκτηση ορισμένων διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η Exxon μελετά επιλογές που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil στο Καζακστάν, όπου τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ρωσική εταιρεία συμμετέχουν στα έργα Karachaganak και Tengiz. Αντίστοιχες σκέψεις κάνει και η Chevron.

Επιπλέον, η Exxon φέρεται να εξετάζει την πιθανότητα υποβολής πρότασης για το κοίτασμα West Qurna 2 στο Ιρακ, το οποίο διαχειρίζεται η Lukoil και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και πολύτιμα διεθνή assets της εταιρείας.

Ο αριθμός των υποψηφίων επενδυτών για τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil έχει αυξηθεί μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να επιτρέψει σε εταιρείες να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με τη ρωσική εταιρεία.

Νωρίτερα, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι τόσο η Exxon όσο και η Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ενδιαφέρονται για μέρος των assets της Lukoil.

Παράλληλα, η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Carlyle βρίσκεται επίσης μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν την πιθανότητα εξαγοράς διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές του Reuters την προηγούμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι η Lukoil διαθέτει τρία διυλιστήρια στην Ευρώπη, συμμετοχές σε πετρελαιοπηγές στο Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Ιράκ, Μεξικό, Γκάνα, Αίγυπτο και Νιγηρία, καθώς και εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων διεθνώς, ανάμεσά τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες.