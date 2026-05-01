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Chevron: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα προσαρμοσμένα κέρδη
Επιχειρήσεις
13:59 - 01 Μάι 2026

Chevron: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα προσαρμοσμένα κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Η Chevron ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου καλύτερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, ενισχυμένη από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που ακολούθησε το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 1,41 δολαρίου ανά μετοχή, ξεπερνώντας αισθητά την πρόβλεψη των 0,95 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG.

Ο τομέας upstream, που αποτελεί τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της Chevron, κατέγραψε κέρδη 3,9 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικ Γουίρθ, σχολίασε ότι παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Chevron διατήρησε σταθερές επιδόσεις στο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

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