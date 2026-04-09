Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «χτυπά» Exxon και Chevron παρά το ράλι τιμών

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το Ιράν, μπορεί εκ πρώτης όψεως να ευνοεί τους ενεργειακούς κολοσσούς, ωστόσο η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη, καθώς διακοπές στην παραγωγή, προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και ζημίες από παράγωγα περιορίζουν τα οφέλη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Exxon Mobil και η Chevron κατέγραψαν απώλειες περίπου 6% στην παγκόσμια παραγωγή τους κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου της Shell υποχώρησε κατά 5%, κυρίως λόγω του ουσιαστικού «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ. Με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις αυτές προέκυψαν μέσα σε μόλις έναν μήνα συγκρούσεων, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι απώλειες θα μπορούσαν να διευρυνθούν σημαντικά αν η κατάσταση παραταθεί.

Όπως σημείωσε ο αναλυτής Lloyd Byrne, «η Μέση Ανατολή οδηγεί σε ένα χαοτικό τρίμηνο», αποτυπώνοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο.

Παρά το γεγονός ότι οι μετοχές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών κινήθηκαν πρόσφατα σε ιστορικά υψηλά, με το Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια ανά βαρέλι —το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών— οι επιχειρησιακές δυσκολίες δεν τους επέτρεψαν να αξιοποιήσουν πλήρως την άνοδο των τιμών. Οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές και οι απώλειες παραγωγής αναδεικνύουν την ευαλωτότητα των εταιρειών σε παρατεταμένες διαταραχές στον Περσικό Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα επιδεινώνονται. Exxon και Chevron ανακοίνωσαν συνολικές ζημίες περίπου 7 δισ. δολαρίων από παράγωγα, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών τον Μάρτιο —με αύξηση άνω του 50% σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες οδήγησε σε λογιστικές απώλειες σε συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου.

Ο οικονομικός διευθυντής της Exxon, Neil Hansen, διευκρίνισε ότι πρόκειται για χρονικές επιδράσεις που θα εξομαλυνθούν, καθώς η λογιστική καταγραφή προηγείται της πώλησης του φυσικού προϊόντος. Ωστόσο, η εταιρεία ήδη προειδοποιεί για κέρδη «σημαντικά χαμηλότερα» των αρχικών εκτιμήσεων.

Η έκθεση της Exxon στην περιοχή είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς περίπου το 20% της παραγωγής της προέρχεται από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες που επηρεάζονται έντονα από τους περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, εγκαταστάσεις LNG της εταιρείας στο Κατάρ υπέστησαν ζημιές από πυραυλικές επιθέσεις, επηρεάζοντας περίπου το 3% της παγκόσμιας παραγωγής της, με τις επισκευές να εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν χρόνια. Ανάλογες ζημιές καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις της Shell.

Η αυξημένη αβεβαιότητα ώθησε τη Chevron να προβεί σε ασυνήθιστη κίνηση, δημοσιοποιώντας εκ των προτέρων εκτιμήσεις για τα αποτελέσματά της, ώστε οι επενδυτές να έχουν εικόνα για τις επιπτώσεις της κρίσης. Αν και οι υψηλές τιμές ενισχύουν τα έσοδα, οι διακοπές στην παραγωγή αποδείχθηκαν μεγαλύτερες των αρχικών εκτιμήσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρότι η άνοδος των τιμών ενδέχεται να στηρίξει τα κέρδη μακροπρόθεσμα, η αβεβαιότητα και οι επιχειρησιακές δυσκολίες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «οι χαοτικές συνθήκες οδηγούν σε εξίσου χαοτικά οικονομικά αποτελέσματα».