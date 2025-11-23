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Μπέσεντ: Ανθεκτική η αμερικανική οικονομία - Προοπτική ισχυρής ανάπτυξης το 2026
Ειδήσεις
20:59 - 23 Νοε 2025

Μπέσεντ: Ανθεκτική η αμερικανική οικονομία - Προοπτική ισχυρής ανάπτυξης το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας το 2026, παρά το πρόσφατο 43ήμερο κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο προκάλεσε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνιμο πλήγμα ύψους 11 δισ. δολαρίων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Μπέσεντ υπογράμμισε ότι η αμερικανική οικονομία διαθέτει ανθεκτικά θεμέλια και δεν αναμένεται συνολική ύφεση, παρά την ύφεση που παρατηρείται σε τομείς ευαίσθητους στα επιτόκια, όπως η αγορά ακινήτων. «Είμαι πολύ, πολύ αισιόδοξος για το 2026. Έχουμε προετοιμάσει το τραπέζι για μια ισχυρή, μη πληθωριστική ανάπτυξη», τόνισε.

Ο υπουργός απέδωσε τον πληθωρισμό κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών και όχι στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ επισήμανε ότι η πτώση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να συμβάλει σε γενικότερη μείωση των τιμών. Σημείωσε δε ότι τα στοιχεία για τον Οκτώβριο, όπως η αύξηση των πωλήσεων κατοικιών, αποτελούν θετικά μηνύματα για την οικονομία.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον πληθωρισμό μεταξύ των πολιτειών, με τις πολιτείες υπό Δημοκρατική διοίκηση να εμφανίζουν κατά 0,5% υψηλότερο πληθωρισμό, λόγω αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων.

Στο μέτωπο της φορολογικής πολιτικής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες μειώσεις δασμών στις εισαγωγές τροφίμων, αλλά και οι φορολογικές ελαφρύνσεις σε μισθούς, φιλοδωρήματα και κοινωνική ασφάλιση, θα ενισχύσουν τα πραγματικά εισοδήματα των Αμερικανών και θα στηρίξουν την κατανάλωση.

Τέλος, ο Μπέσεντ επισήμανε ότι οι φορολογούμενοι θα δουν σημαντικές επιστροφές ομοσπονδιακών φόρων το πρώτο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για ενίσχυση των νοικοκυριών και υποστήριξη της ανάπτυξης.

Το μήνυμα του υπουργού ήταν σαφές: η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή, με θεσμικά μέτρα και πολιτικές που στοχεύουν σε βιώσιμη και μη πληθωριστική ανάπτυξη, παρά τις πρόσφατες αναταράξεις και τις προκλήσεις από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες.

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