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Φον Ντερ Λάιεν: Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι τα δικά μας συμφέροντα
Ειδήσεις
21:13 - 25 Νοε 2025

Φον Ντερ Λάιεν: Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι τα δικά μας συμφέροντα

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μήνυμά της στο Χ μετά τη διάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, τόνισε ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη σημειώνουν ουσιαστική πρόοδο. 

Υπογράμμισε τη σημασία της ισχυρής διατλαντικής συνεργασίας, αναφέροντας τον αποτελεσματικό αντίκτυπο των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη νέα ρωσική κλιμάκωση με επιθέσεις στο Κίεβο που παραβίασαν τον εναέριο χώρο Μολδαβίας και Ρουμανίας, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η ΕΕ, σημείωσε, θα συνεχίσει να στηρίζει σταθερά την Ουκρανία στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, με βασικό θέμα συζήτησης τη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν ανέφερε: «Σήμερα, οι εταίροι της «Συμμαχίας των Προθύμων» συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία.

Τις τελευταίες ημέρες και ώρες, έχουμε δει ουσιαστική και ενθαρρυντική πρόοδο.

Καλωσορίσαμε την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψής μας.

Χρειαζόμαστε ισχυρή διατλαντική συνεργασία. Επειδή αποδίδει.

Αρκεί να δούμε τον σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων εις βάρος της ρωσικής οικονομίας.

Οι κυρώσεις μειώνουν τους πόρους που διαθέτει η Ρωσία για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο.

Και καθώς η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία ανταποκρίνεται η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε μέχρι να υπάρξει πραγματική προθυμία να εμπλακεί σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη.

Καθώς η Ευρώπη και οι εταίροι της συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με πυραύλους και drones που παραβίασαν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας.

Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης.

Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι τα δικά μας συμφέροντα.

Είναι αδιαχώριστα.

Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων αποτελεί το ζήτημα της χρηματοδότησης για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 21:14
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