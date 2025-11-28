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ifo: Οι Γερμανοί λένε «ναι» σε αυστηρότερους κανόνες για τη βασική εισοδηματική στήριξη
Ειδήσεις
10:35 - 28 Νοε 2025

ifo: Οι Γερμανοί λένε «ναι» σε αυστηρότερους κανόνες για τη βασική εισοδηματική στήριξη

Reporter.gr Newsroom
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Οι περισσότεροι πολίτες στη Γερμανία στηρίζουν μία μεταρρύθμιση στη βασική εισοδηματική στήριξη (Bürgergeld), με αυστηρότερους κανόνες και μειώσεις παροχών σε περίπτωση που οι δικαιούχοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με μελέτη του ινστιτούτου ifo.  

«Οι ερωτηθέντες θεωρούν λογικές κατά μέσο όρο περικοπές παροχών της τάξης του 30%. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στα αυστηρότερα μέτρα που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση», δήλωσε η Sarah Necker, Διευθύντρια του Ludwig Erhard ifo Center for Social Market Economy στο Φυρτ. «Ταυτόχρονα, πολλοί θα ήθελαν να δουν καλύτερες ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδημα όταν άτομα που έχουν ανάγκη αναλαμβάνουν εργασία».

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση του ifo δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να παρακρατείται μόνο το 60% οποιουδήποτε πρόσθετου εισοδήματος από τη βασική εισοδηματική στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε επιπλέον ευρώ που κερδίζεται πάνω από το όριο εξαίρεσης, οι εργαζόμενοι θα διατηρούν καθαρά 40 σεντ.

Σημειώνεται ότι σήμερα μπορεί να συμψηφιστεί έως και το 100%. Καλύτεροι κανόνες για το πρόσθετο εισόδημα είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για νοικοκυριά με παιδιά. Η πρόταση συνδυασμού της βασικής εισοδηματικής στήριξης με άλλες κοινωνικές παροχές, όπως επίδομα στέγασης ή επίδομα τέκνων, έτυχε επίσης μεγάλης αποδοχής.

«Βλέπουμε ότι ο πληθυσμός στη Γερμανία έχει εσωτερικεύσει την αρχή του "απαιτώ και υποστηρίζω"», αναφέρει ο Andreas Peichl, Διευθυντής του ifo Center for Macroeconomics and Surveys. «Με τα πιο αυστηρά μέτρα που σχεδιάζει, η κυβέρνηση κινείται ήδη προς την κατεύθυνση της αυξημένης απαίτησης. Τώρα οφείλει να ενισχύσει την υποστήριξη, κάνοντας πιο ελκυστικό για τους ανθρώπους να εργαστούν μέσω καλύτερων ρυθμίσεων για το πρόσθετο εισόδημα».

Σημειώνεται πως η σχετική μελέτη εξετάζει πώς το κοινό αντιλαμβάνεται διάφορες επιλογές μεταρρύθμισης της βασικής εισοδηματικής στήριξης: το πρόσθετο εισόδημα που είναι ενισχυτικό της εργασίας, τη μέριμνα για τα παιδιά, διαφορετικά όρια περιουσιακών στοιχείων, την έκταση των περικοπών παροχών σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων και μια ενδεχόμενη συγχώνευση με άλλες κοινωνικές παροχές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν η νέα κυβέρνηση Μαύρου/Κόκκινου συνασπισμού ανακοινώσει τα σχέδιά της για μεταρρύθμιση της βασικής εισοδηματικής στήριξης. Συνολικά συμμετείχαν 5.500 άτομα, αντιπροσωπευτικά του γερμανικού πληθυσμού.

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