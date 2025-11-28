Μακρόν: Καταγγέλλει αμερικανική πίεση για την καθυστέρηση των ερευνών της ΕΕ για τις Big Tech

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες κινούνται υπερβολικά αργά στη διαχείριση των ερευνών για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, λόγω αμερικανικών πιέσεων σχετικά με τους ψηφιακούς νόμους της ΕΕ.

«Υπάρχουν υποθέσεις που βρίσκονται στην Επιτροπή εδώ και δύο χρόνια. Κινούνται πολύ αργά», είπε ο Μακρόν την Παρασκευή (28/11), αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο περιεχομένου, τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «πολλοί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη φοβούνται να το προχωρήσουν, επειδή υπάρχει μια αμερικανική επίθεση κατά της εφαρμογής των οδηγιών για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές».

Ο Μακρόν υποσχέθηκε να πιέσει για ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, δηλώνοντας: «Έχουμε μια γεωπολιτική μάχη να δώσουμε. Δεν πρόκειται για ρωσική παρέμβαση, είναι ξεκάθαρα αμερικανική, επειδή αυτές οι πλατφόρμες δεν θέλουν να τις ενοχλούμε».

Σύμφωνα με το Politico, οι δηλώσεις του Μακρόν ακολουθούν μια εβδομάδα κατά την οποία οι ΗΠΑ άσκησαν εκ νέου πίεση σχετικά με τους δύο βασικούς ψηφιακούς νόμους της ΕΕ, τον DSA και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα (24/11) ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, κάλεσε τη Δευτέρα τους υπουργούς της ΕΕ να «επανεξετάσουν» τα δύο νομοθετήματα, σε αντάλλαγμα για χαμηλότερους δασμούς στις αμερικανικές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, μια κίνηση σύμφωνη με την αμερικανική τακτική να χρησιμοποιούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την τεχνολογία ως διαπραγματευτικό χαρτί σε έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης και στελεχών της τεχνολογίας από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Τόσο η υπεύθυνη για την ψηφιακή πολιτική της ΕΕ, Χέννα Βίρκουνεν, όσο και η αρμόδια επίτροπος για τον ανταγωνισμό, Τερέσα Ριμπέιρα, αντιτάχθηκαν αυτή την εβδομάδα στην αμερικανική πίεση, με τη δεύτερη να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «εκβιασμό».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται παράλληλα πίεση από ευρωβουλευτές, με την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να κινεί διαδικασίες για τη δημιουργία εξεταστικής επιτροπής με αντικείμενο την επιβολή των ψηφιακών κανόνων από την ΕΕ.

Απαντώντας στις δηλώσεις Μακρόν, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρενιέ τόνισε: «Ήμασταν απολύτως σαφείς από την πρώτη στιγμή: στηρίζουμε πλήρως τη νομοθεσία μας για τον ψηφιακό τομέα και την εφαρμόζουμε».

Υποστήριξε ότι «ορισμένες υποθέσεις χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο, επειδή οι έρευνες βάσει του DSA είναι εκτενείς».

«Οι υπηρεσίες της Επιτροπής χτίζουν ισχυρούς φακέλους, επειδή πρέπει να τους κερδίσουμε στο δικαστήριο», πρόσθεσε.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕ έχει ανοικτές έρευνες στο πλαίσιο του DSA για τις πλατφόρμες X, Meta, AliExpress, Temu και TikTok. Οι έρευνες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε εταιρείας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί κανένα.