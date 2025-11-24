ΗΠΑ προς ΕΕ: Χαλαρώστε τους κανόνες τεχνολογίας για να πάρετε χαμηλότερους δασμούς στα μέταλλα

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τη συμφωνία εμπορίου που έκλεισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη έχει ένα νέο πρόβλημα. O Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε παραχωρήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο εξαρτώνται από το αν το μπλοκ θα αποσύρει κανόνες που αφορούν τη ψηφιακή βιομηχανία.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (24/11) το μεσημέρι στο Bloomberg ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε μαζί τους για να αποσύρουν τους κανόνες τεχνολογίας της ΕΕ». «Σε αντάλλαγμα, θα καταλήξουμε σε μια ωραία συμφωνία για τον χάλυβα και το αλουμίνιο», πρόσθεσε. Ο Λάτνικ, μαζί με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη σημερινή συνεδρίαση των υπουργών εμπορίου της ΕΕ. Οι δηλώσεις του έγιναν αμέσως μετά από μια συνάντηση με την Επίτροπο Τεχνολογίας της ΕΕ, Χέννα Βιρκούνεν.

«Η ιδέα είναι ότι, αν χαλαρώσουν αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κάνουν πιο φιλόξενο για τις εταιρείες μας, μπορούν να έχουν το όφελος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, ίσως και ενός τρισεκατομμυρίου σε επενδύσεις», είπε ο Λάτνικ.

Η ξεκάθαρη σύνδεση που έκανε ο Λάτνικ μεταξύ των αμερικανικών απαιτήσεων για περιορισμό της τεχνολογικής ρύθμισης και των περαιτέρω παραχωρήσεων στους δασμούς παρουσιάζει στις Βρυξέλλες ένα δίλημμα.

Ανώτερα στελέχη της ΕΕ έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ένωση δεν θα υποχωρήσει στο θέμα της τεχνολογικής ρύθμισης - είτε αφορά νόμους όπως ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές είτε τα ισχυρά εργαλεία ανταγωνισμού της, τα οποία συχνά επηρεάζουν αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Ταυτόχρονα, η ΕΕ έχει ήδη περιορίσει μέρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας της μετά από κριτική τόσο ευρωπαϊκών όσο και αμερικανικών εταιρειών, παρουσιάζοντας το ψηφιακό πακέτο «omnibus» την περασμένη εβδομάδα.

Ενώ η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο καθόρισε δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα, η ΕΕ πιέζει για περαιτέρω παραχωρήσεις στα πάντα - από κρασιά και οινοπνευματώδη έως τα ιταλικά ζυμαρικά. Επιπλέον, θέλει συμφωνία για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, τα οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δασμό 50%.

Μπαίνοντας στη σημερινή συνεδρίαση, ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ υποβάθμισαν τις προσδοκίες για μια συμφωνία σχετικά με τους δασμούς στα μέταλλα. «Σήμερα δεν πρόκειται για διαπραγματεύσεις, αλλά για μια άσκηση αποτίμησης της κατάστασης», δήλωσε ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς.

Εν τω μεταξύ, η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνομιλιών κρίσης για την Ουκρανία. Οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώθηκαν για μια έκτακτη ενημέρωση από τη σύνοδο ΕΕ-Αφρικής στην Ανγκόλα, εν μέσω κάποιων ενδείξεων ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να πείσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν από βασικές απαιτήσεις του 28 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου που κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποδίδουν καρπούς.

Με την ΕΕ να ελπίζει να πείσει τις ΗΠΑ να παραμείνουν προσηλωμένες στο ζήτημα της Ουκρανίας, οι δύσκολες συζητήσεις για το εμπόριο δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε χειρότερη στιγμή.