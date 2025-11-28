ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δίκη Predator: «Εγγυήσεις πολιτικής ηγεσίας» και ρόλους - βιτρίνα αποκάλυψε ο πρώην αρχηγός ΕΛΑΣ
Ειδήσεις
18:15 - 28 Νοε 2025

Δίκη Predator: «Εγγυήσεις πολιτικής ηγεσίας» και ρόλους - βιτρίνα αποκάλυψε ο πρώην αρχηγός ΕΛΑΣ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα δεδομένα ανέκυψαν στη δίκη για την υπόθεση του Predator, καθώς ο πρώην αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Τσουβάλας, κατέθεσε σχετικά με τη συνεργασία της ΕΛΑΣ με μία από τις εταιρείες που εμφανίζονται ως εμπλεκόμενες στο σκάνδαλο.

Ο απόστρατος αξιωματικός περιέγραψε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας δεν είχαν ελεγχθεί ως φυσικά πρόσωπα, επικαλούμενος «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την έδρα.

Ο κ. Τσουβάλας εξήγησε ότι γνώριζε την εταιρεία από το 2014, όταν είχε αναλάβει έργο συντήρησης του συστήματος επικοινωνιών Tetra της Αστυνομίας. Η αναφορά του στις «εγγυήσεις» προκάλεσε την παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος αμφισβήτησε κατά πόσο η ΕΛΑΣ όφειλε να παρακάμψει τον προβλεπόμενο έλεγχο, επειδή υπήρχε κάλυψη από πολιτικό επίπεδο.

Αιχμηρός ήταν και ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, σχολιάζοντας την ανάθεση του έργου: «Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε…».

Ο πρώην αρχηγός σημείωσε ακόμη ότι δεν γνώριζε προσωπικά τους εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς είχε επαφή μόνο με έναν τεχνικό σύμβουλο. Επιβεβαίωσε πως γνώριζε έναν εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, όμως, όπως τόνισε, δεν είχε «ιδιαίτερες σχέσεις» μαζί του.

Κατάθεση δικηγόρου: «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης, ο οποίος εμφανιζόταν επισήμως ως εκπρόσωπος άλλης εταιρείας με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση του Predator.

Ο κ. Σπυρλιάδης περιέγραψε ότι ο δικός του ρόλος ήταν καθαρά «τυπικός», χωρίς καμία ενημέρωση για τις πραγματικές δραστηριότητες της εταιρείας: «Τα καθήκοντά μου ξεκινούσαν και τελείωναν με την παραλαβή εγγράφων. Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, διέκοψε κάθε σχέση με την εταιρεία μετά από εξώδικα που απέστειλε, όταν «διάβασα στο διαδίκτυο τα νέα» και αντιλήφθηκε τη διάσταση της υπόθεσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 18:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δίκη Predator: Πλησιάζει στο τέλος της - Εισαγγελική πρόταση και αγορεύσεις την Παρασκευή (30/1)
Ειδήσεις

Δίκη Predator: Πλησιάζει στο τέλος της - Εισαγγελική πρόταση και αγορεύσεις την Παρασκευή (30/1)

Δίκη Predator: Στο δικαστήριο η κίνηση προπληρωμένης κάρτας για τα μολυσμένα SMS
Ειδήσεις

Δίκη Predator: Στο δικαστήριο η κίνηση προπληρωμένης κάρτας για τα μολυσμένα SMS

ΠΑΣΟΚ: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στη δίκη του predator και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στη δίκη του predator και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση

Δίκη Predator: Καταθέσεις στελεχών της ΑΔΑΕ και υπαλλήλου εταιρείας για ελέγχους και διεθνείς επαφές
Πολιτική

Δίκη Predator: Καταθέσεις στελεχών της ΑΔΑΕ και υπαλλήλου εταιρείας για ελέγχους και διεθνείς επαφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Ελληνικό Δημόσιο: Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Οικονομία
10/06/2026 - 13:47

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

Πολιτική
10/06/2026 - 13:35

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 13:35

Μικρή άνοδος στο πετρέλαιο με φόντο τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οικονομία
10/06/2026 - 13:31

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 13:24

Motor Oil: Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές με πενταετές ομόλογο €400 εκατ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:12

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 13:06

Πόσο πιθανό είναι να παίξουν ΗΠΑ - Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο με ώθηση από ενέργεια και μεταποίηση

Νομίσματα
10/06/2026 - 12:34

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:23

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:21

Οι NYT γράφουν για τον «οικονομικό θρίαμβο» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οικονομία
10/06/2026 - 12:16

Πληθωρισμός 5,2% το Μάιο: Ανατιμήσεις - «φωτιά» σε βενζίνη, στέγαση και κρέας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:13

Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας απειλούν τις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:04

ΑΑΔΕ: Καινοτόμες δυνατότητες στο αναβαθμισμένο myDATAapp

Αυτοδιοίκηση
10/06/2026 - 11:59

Athens Bus Parking: Ψηφιακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:53

Στο Γκουαντάναμο ο Χέγκσεθ εν μέσω της διπλωματικής έντασης ΗΠΑ - Κούβας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:52

ΗΠΑ: Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε το πακέτο των $70 δισ. για ICE και Συνοριακή Περιπολία

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 11:50

Cross Mentoring Program – Female Leaders: Οκτώ γυναίκες δείχνουν το δρόμο προς την ηγεσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ