Δίκη Predator: «Εγγυήσεις πολιτικής ηγεσίας» και ρόλους - βιτρίνα αποκάλυψε ο πρώην αρχηγός ΕΛΑΣ

Νέα δεδομένα ανέκυψαν στη δίκη για την υπόθεση του Predator, καθώς ο πρώην αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Τσουβάλας, κατέθεσε σχετικά με τη συνεργασία της ΕΛΑΣ με μία από τις εταιρείες που εμφανίζονται ως εμπλεκόμενες στο σκάνδαλο.

Ο απόστρατος αξιωματικός περιέγραψε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας δεν είχαν ελεγχθεί ως φυσικά πρόσωπα, επικαλούμενος «εγγυήσεις της πολιτικής ηγεσίας», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την έδρα.

Ο κ. Τσουβάλας εξήγησε ότι γνώριζε την εταιρεία από το 2014, όταν είχε αναλάβει έργο συντήρησης του συστήματος επικοινωνιών Tetra της Αστυνομίας. Η αναφορά του στις «εγγυήσεις» προκάλεσε την παρέμβαση του Εισαγγελέα, ο οποίος αμφισβήτησε κατά πόσο η ΕΛΑΣ όφειλε να παρακάμψει τον προβλεπόμενο έλεγχο, επειδή υπήρχε κάλυψη από πολιτικό επίπεδο.

Αιχμηρός ήταν και ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, σχολιάζοντας την ανάθεση του έργου: «Μόνο ένα έγγραφο είχατε μπροστά σας και δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ; Να έστελνα κι εγώ κανένα έγγραφο τότε…».

Ο πρώην αρχηγός σημείωσε ακόμη ότι δεν γνώριζε προσωπικά τους εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς είχε επαφή μόνο με έναν τεχνικό σύμβουλο. Επιβεβαίωσε πως γνώριζε έναν εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων, όμως, όπως τόνισε, δεν είχε «ιδιαίτερες σχέσεις» μαζί του.

Κατάθεση δικηγόρου: «Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο δικηγόρος Ηλίας Σπυρλιάδης, ο οποίος εμφανιζόταν επισήμως ως εκπρόσωπος άλλης εταιρείας με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση του Predator.

Ο κ. Σπυρλιάδης περιέγραψε ότι ο δικός του ρόλος ήταν καθαρά «τυπικός», χωρίς καμία ενημέρωση για τις πραγματικές δραστηριότητες της εταιρείας: «Τα καθήκοντά μου ξεκινούσαν και τελείωναν με την παραλαβή εγγράφων. Με είχαν χρησιμοποιήσει ως κούριερ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, διέκοψε κάθε σχέση με την εταιρεία μετά από εξώδικα που απέστειλε, όταν «διάβασα στο διαδίκτυο τα νέα» και αντιλήφθηκε τη διάσταση της υπόθεσης.