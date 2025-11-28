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Eurostat: Άνοδος στην ελληνική αγροτική παραγωγή το 2023 - Εντυπωσιακή απόδοση της Ανδαλουσίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:50 - 28 Νοε 2025

Eurostat: Άνοδος στην ελληνική αγροτική παραγωγή το 2023 - Εντυπωσιακή απόδοση της Ανδαλουσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η αγροτική παραγωγή της Ελλάδας κατέγραψε νέα άνοδο το 2023, φτάνοντας τα 15,65 δισ. ευρώ, αυξημένη τόσο σε σύγκριση με τα 14,6 δισ. ευρώ του 2022 όσο και τα 12,1 δισ. ευρώ του 2021. Παρόλα αυτά, υπολείπεται σημαντικά μεγάλων ευρωπαϊκών «γιγάντων» του τομέας όπως η Ανδαλουσία.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, την οποία ωστόσο επισκιάζουν οι εντυπωσιακές επιδόσεις της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, η παραγωγή της οποίας ξεπέρασε μόνη της ολόκληρη την ελληνική, αγγίζοντας τα 16 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές περιφέρειες που ξεχώρισαν

Στην Ελλάδα, τέσσερις περιφέρειες κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές αγροτικής παραγωγής:

  1. Κεντρική Μακεδονία: 3,82 δισ. ευρώ
  2. Θεσσαλία: 2,33 δισ. ευρώ
  3. Κρήτη: 1,77 δισ. ευρώ
  4. Δυτική Ελλάδα: 1,54 δισ. ευρώ
  5. Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 1,06 δισ. ευρώ
  6. Δυτική Μακεδονία: 754,2 εκατ. ευρώ
  7. Ήπειρος: 650,9 εκατ. ευρώ
  8. Αττική: 384,5 εκατ. ευρώ
  9. Βόρειο Αιγαίο: 213,7 εκατ. ευρώ
  10. Νότιο Αιγαίο: 188,6 εκατ. ευρώ
  11. Ιόνιο: 157,2 εκατ. ευρώ

Η γεωγραφική διασπορά δείχνει ότι η παραγωγή παραμένει έντονα συγκεντρωμένη στις μεγάλες αγροτικές περιφέρειες της βόρειας και κεντρικής χώρας, ενώ Κρήτη και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη διατηρούν τον παραδοσιακά ισχυρό ρόλο τους.

Ευρώπη: Στα 537 δισ. ευρώ η αγροτική παραγωγή – Οι «πρωταθλητές»

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής ανήλθε το 2023 στα 537 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου παρά τις πιέσεις από κόστη, καιρικά φαινόμενα και αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι πέντε κορυφαίες περιφέρειες NUTS 2 της ΕΕ για το 2023 ήταν:

  1. Ανδαλουσία, Ισπανία: 16 δισ. ευρώ
  2. Βρετάνη, Γαλλία: 11 δισ. ευρώ
  3. Weser-Ems, Γερμανία: 9,8 δισ. ευρώ
  4. Λομβαρδία, Ιταλία: 9,8 δισ. ευρώ
  5. Pays de la Loire, Γαλλία: 9,3 δισ. ευρώ

Η ισχύς της Ανδαλουσίας είναι τέτοια που η αξία της παραγωγής της υπερέβη ολόκληρη την ελληνική, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως στρατηγικού αγροτικού κόμβου της ΕΕ.

Τα λαχανικά και τα προϊόντα θερμοκηπίου «ηγέτες» της ευρωπαϊκής παραγωγής

Η σημαντικότερη κατηγορία φυτικών προϊόντων για το 2023 στην ΕΕ ήταν τα λαχανικά και τα προϊόντα θερμοκηπίου, των οποίων η αξία έφτασε τα:

  1. 71,5 δισ. ευρώ
  2. 13,3% του συνόλου της αγροτικής παραγωγής της Ένωσης
  3. Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη παραγωγή αυτής της κατηγορίας ήταν:
  4. Ανδαλουσία (Ισπανία): 5,2 δισ. ευρώ
  5. Zuid-Holland (Ολλανδία): 5 δισ. ευρώ
  6. Πούλια (Ιταλία): 1,8 δισ. ευρώ
  7. Καμπανία (Ιταλία): 1,8 δισ. ευρώ
  8. Noord-Brabant (Ολλανδία): 1,8 δισ. ευρώ

Συνολικά, 14 περιφέρειες της ΕΕ ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ σε παραγωγή λαχανικών και κηπευτικών, 5 στην Ιταλία, 5 στην Ολλανδία και 4 στην Ισπανία.

Περιφέρειες με πάνω από 50% συνεισφορά

Σε τέσσερις περιφέρειες της ΕΕ, η αξία των λαχανικών και κηπευτικών αποτελεί πάνω από το μισό της συνολικής γεωργικής παραγωγής:

  1. Wien (Αυστρία): 77,2%
  2. Zuid-Holland (Ολλανδία): 68,4%
  3. Λιγουρία (Ιταλία): 65%
  4. Αμβούργο (Γερμανία): 50,8%

Άλλες 16 περιφέρειες κατέγραψαν ποσοστά μεταξύ 31,7% και 48,5%, με κορυφαία την ολλανδική Noord-Holland (48,5%).

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