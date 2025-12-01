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ΗΠΑ: Συρρίκνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας - Δείκτης ISM κάτω από το όριο ύφεσης για 9ο μήνα
Ειδήσεις
18:34 - 01 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Συρρίκνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας - Δείκτης ISM κάτω από το όριο ύφεσης για 9ο μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η βιομηχανική παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε τον Νοέμβριο τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρατεταμένη στασιμότητα.

Ο δείκτης μεταποίησης του Institute for Supply Management (ISM) υποχώρησε κατά 0,5 μονάδα, φτάνοντας στις 48,2 μονάδες, παραμένοντας για 9ο συνεχόμενο μήνα κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που σηματοδοτεί ύφεση. Η πτώση αντανακλά τη χαμηλή ζήτηση από πελάτες, τη μείωση των ανεκτέλεστων συμβολαίων και την αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών πρώτων υλών αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, καταγράφοντας άνοδο περίπου 8 μονάδων σε σχέση με πέρυσι, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής. Η απασχόληση στον μεταποιητικό κλάδο σημείωσε σημαντική κάμψη, επηρεαζόμενη από τις ασθενείς συνθήκες ζήτησης.

Αν και ο δείκτης παραγωγής του ISM κατέγραψε τον Νοέμβριο τον ταχύτερο ρυθμό επέκτασης των τελευταίων τεσσάρων μηνών, η συνολική πορεία της βιομηχανίας μέσα στο έτος παραμένει ασταθής. Από τους 15 κλάδους μεταποίησης, οι 11 παρουσίασαν συρρίκνωση, με βασικούς τομείς όπως η ένδυση, η ξυλεία, τα είδη χάρτου και τα υφάσματα. Αντίθετα, μόνο τέσσερις κλάδοι, μεταξύ των οποίων τα ηλεκτρονικά και τα προϊόντα υπολογιστών, εμφάνισαν ανάπτυξη, ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων 12 μηνών.

Σημαντική ένδειξη βελτίωσης αποτελεί η ταχύτερη ροή υλικών προς τους παραγωγούς, καθώς οι χρόνοι παράδοσης από προμηθευτές επιταχύνθηκαν για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες. Τα αποθέματα παραγωγών και πελατών συνέχισαν να μειώνονται, αν και με πιο ήπιο ρυθμό, υπογραμμίζοντας ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε φάση προσαρμογής, αλλά δεν έχει ακόμα εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης.

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