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Στόχος των τουρκικών ΜΜΕ ο Δένδιας και το νέο ελληνικό δόγμα αποτροπής στο Αιγαίο
Ειδήσεις
13:19 - 02 Δεκ 2025

Στόχος των τουρκικών ΜΜΕ ο Δένδιας και το νέο ελληνικό δόγμα αποτροπής στο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον τουρκικό Τύπο το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα αποτροπής στο Αιγαίο, που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τη γερμανική DW, η ανακοίνωση Δένδια επαναφέρει τη συζήτηση για την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου και πυροδοτεί ένταση με την Άγκυρα.

Τα τουρκικά ΜΜΕ, κυρίως τα φιλοκυβερνητικά, κατηγορούν τον Έλληνα υπουργό ότι με την εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων στο Αιγαίο παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και θέτει σε κίνδυνο την Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ, με τίτλο «Ο Δένδιας ασφυκτιά στο Αιγαίο», αναφέρει ότι «τρεις υπάρχουσες συμφωνίες απαγορεύουν τη στρατιωτικοποίηση και επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες στην Ελλάδα». Πρόκειται για: Το Διάταγμα των Έξι Δυνάμεων του 1914, τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, οι οποίες περιορίζουν τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι η Τουρκία θεωρεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών αυτών «κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών», σημειώνοντας ότι επηρεάζει άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντά της. Παλαιός Τούρκος διπλωμάτης προσθέτει ότι η στάση της Ελλάδας «αγγίζει τα όρια της κήρυξης πολέμου».

Ανάβουν οι τόνοι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Η ανακοίνωση Δένδια φαίνεται ότι θα αυξήσει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, σε μια στιγμή που η Άγκυρα προωθεί σχέδιο ευρωπαϊκής άμυνας υπό τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Το σχέδιο περιλαμβάνει, εκτός από την Τουρκία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που συνεργάζονται ήδη με την Τουρκία στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα.

Όπως δήλωσε ο Χακάν Φιντάν στη γερμανική Die Welt, «οι χώρες αυτές πρέπει να ηγηθούν στην Ευρώπη και να δημιουργήσουν το δικό τους κέντρο βάρους», ενισχύοντας παράλληλα την στρατηγική συνεργασία τους με την Άγκυρα.

Η κατάσταση αναμένεται να εξελιχθεί με αυξημένη παρακολούθηση από την ελληνική και την τουρκική πλευρά, καθώς η στρατιωτικοποίηση των νησιών και η ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων παραμένουν στο επίκεντρο των διμερών εντάσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 13:30
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