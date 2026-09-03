Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας διερευνούν οι Αρχές στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία συγγενικού της προσώπου ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, διέμενε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εγγονός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους και μέσω των στοιχείων του e-ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε αφορμή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5rewtof2pt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έρευνες στην αυλή

Σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην αυλή του σπιτιού όπου φέρεται να διέμενε η οικογένεια, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Κατά το αρχικό στάδιο των ερευνών δεν εντοπίστηκε κάποιο εύρημα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Το υλικό που συγκεντρώνεται αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για την περαιτέρω αξιολόγησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5phiblxfh5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}