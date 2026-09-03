Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γιαγιά της.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, διέμενε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εγγονός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους και μέσω των στοιχείων του e-ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε αφορμή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
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Έρευνες στην αυλή
Σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην αυλή του σπιτιού όπου φέρεται να διέμενε η οικογένεια, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Κατά το αρχικό στάδιο των ερευνών δεν εντοπίστηκε κάποιο εύρημα.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης.
Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Το υλικό που συγκεντρώνεται αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για την περαιτέρω αξιολόγησή του.
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