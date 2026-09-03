ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ειδήσεις
18:53 - 03 Σεπ 2026

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας διερευνούν οι Αρχές στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία συγγενικού της προσώπου ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γιαγιά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, διέμενε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εγγονός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ελέγχους και μέσω των στοιχείων του e-ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της γυναίκας. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε αφορμή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5rewtof2pt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έρευνες στην αυλή

Σήμερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην αυλή του σπιτιού όπου φέρεται να διέμενε η οικογένεια, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Κατά το αρχικό στάδιο των ερευνών δεν εντοπίστηκε κάποιο εύρημα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Το υλικό που συγκεντρώνεται αναμένεται να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη για την περαιτέρω αξιολόγησή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5phiblxfh5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 19:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά
Ειδήσεις

Μοντάνα: Πυροβολισμοί και φονική πυρκαγιά σε σπίτι - Πολλοί νεκροί, μεταξύ τους και παιδιά

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση
Magazino

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο
Ειδήσεις

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
03/09/2026 - 20:28

Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Πολιτική
03/09/2026 - 20:21

Μητσοτάκη σε Κόστα για Τουρκία: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις για την άμυνά μας

Πολιτική
03/09/2026 - 20:10

Γεραπετρίτης: Σύνδεση της Φλώρινας με την Ευρώπη μέσω της νέας διάβασης στον Λαιμό – Επιταχύνονται τα έργα

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 20:08

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τέλος στο τριήμερο sell-off – Ανάκαμψη για τον Stoxx 600

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/09/2026 - 19:50

Δήμας: Πυλώνες ανάπτυξης για τα Γρεβενά ο Ε65 και οι σύγχρονες κτιριακές υποδομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 19:30

Παπασταύρου: Ο Έβρος από ακριτική περιοχή της Πατρίδας μας μετεξελίσσεται σε ενεργειακή πύλη της Ευρώπης

Πολιτική
03/09/2026 - 19:11

Αθήνα προς Άγκυρα: «Καμία νομική ισχύς» στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Νέο ελληνικό διάβημα

Magazino
03/09/2026 - 19:05

Γιατί αντιστεκόμαστε στην αλλαγή – ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη

Ειδήσεις
03/09/2026 - 18:53

Θρίλερ στον Μαραθώνα: Φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξη

Πολιτική
03/09/2026 - 18:42

Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο για τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:35

Fais: Νέα επιχειρηματική δομή με συγχώνευση θυγατρικών – Στόχος αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών

Ανακοινώσεις
03/09/2026 - 18:31

Πετρόπουλος: Μείωση τζίρου και κερδών στο α’ εξάμηνο – Στα €2,2 εκατ. καθαρά κέρδη

Τεχνολογία
03/09/2026 - 18:31

Παγκόσμιο κρασάρισμα για το ChatGPT – Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες της OpenAI

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/09/2026 - 18:02

Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom

Σχόλια Αγοράς
03/09/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback με κέρδη 1,62% – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 17:34

Nvidia: Εξαγοράζει τη Hugging Face για $13 δισ. – Στο επίκεντρο τα ανοιχτά μοντέλα AI

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/09/2026 - 17:27

Protergia Win More στη Θεσσαλονίκη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/09/2026 - 17:25

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει την απόλυτη εμπειρία McLaren στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ

Εργασιακά
03/09/2026 - 17:22

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για 2.700 ανέργους στις περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Οικονομία
03/09/2026 - 17:16

Οι 10 προτάσεις του ΟΕΕ για την οικονομία εν όψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
03/09/2026 - 17:15

ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οικονομία
03/09/2026 - 17:10

Καφούνης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Οικονομία
03/09/2026 - 17:06

Παπαθανάσης: €140 εκατ. από το ΕΣΠΑ για διαχείριση υδάτων

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 17:04

Wall Street: Κέρδη με φόντο την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων 

Οικονομία
03/09/2026 - 17:04

Ίσοι όροι και θεσμική εκπροσώπηση ζητά ο ΕΣΠ στις πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/09/2026 - 16:51

Τουρισμός: Η Αθήνα απογειώνεται, η Ήπειρος ανεβαίνει – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν πίσω

Ειδήσεις
03/09/2026 - 16:39

ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Εργασιακά
03/09/2026 - 16:28

kariera.gr: Ημέρες Καριέρας στις 12 και 13 /9 στο Metropolitan Expo – «Βρες το ναι σου» ανάμεσα σε 130+ εταιρείες

Ναυτιλία
03/09/2026 - 16:27

«Μπλακ άουτ» στα μεγάλα λιμάνια της Ασίας – Πάνω από τα μισά πλοία φτάνουν με καθυστέρηση

Πολιτική
03/09/2026 - 16:19

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα: Είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ