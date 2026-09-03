Γιατί πρέπει να αφήνετε τα παιδιά να βαριούνται; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

Το πρωινό τελείωσε και τα πιάτα σχηματίζουν βουνό. Κατευθύνομαι στο «γραφείο» μου, ακολουθούμενη από τον πολύ μικρό αλλά υπερβολικά απαιτητικό συνάδελφό μου. Και οι δύο έχουμε ένα σωρό εργασίες να ολοκληρώσουμε, αλλά μόνο ένας από εμάς θα τα καταφέρει (μικρή βοήθεια: προφανώς όχι εγώ). Η προσπάθεια να συγκεντρωθώ στη δουλειά καταντά εξαντλητική, όταν ο μικρός μου «συνάδελφος» διεκδικεί την αμέριστη προσοχή μου κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας.

Έχουμε προγραμματιστεί να πιστεύουμε ότι κάθε στιγμή της ημέρας πρέπει να αποτελεί μια ευκαιρία μάθησης, εξέλιξης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά μας. Αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση υπό κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, εδώ και χιλιάδες χρόνια, πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο αποδεικνύουν τα τεράστια οφέλη που προκύπτουν όταν τα παιδιά ανακαλύπτουν μόνα τους τρόπους να απασχοληθούν.

Η Παγίδα της Διαρκούς Απασχόλησης

Τα παιδιά περιμένουν να αλληλεπιδρούμε μαζί τους ασταμάτητα επειδή έτσι τα συνηθίσαμε. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζονται ένα αυστηρά δομημένο πρόγραμμα για να αναπτυχθούν. Λειτουργούν σαν μικρά σφουγγάρια και δεν σταματούν να μαθαίνουν απλώς επειδή δεν τους προσφέρουμε τη γνώση «στο πιάτο». Ο εγκέφαλός τους εξελίσσεται διαρκώς, είτε τα τροφοδοτούμε εμείς με ερεθίσματα είτε όχι.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr