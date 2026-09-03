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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τέλος στο τριήμερο sell-off – Ανάκαμψη για τον Stoxx 600
Χρηματιστήρια
20:08 - 03 Σεπ 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τέλος στο τριήμερο sell-off – Ανάκαμψη για τον Stoxx 600

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν την Πέμπτη 3/9 τη συνεδρίαση τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τριών συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων.

Η βελτίωση του κλίματος στις αγορές ήρθε καθώς οι πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ομολόγων εμφάνισαν σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα νέα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,5%, κλείνοντας στις 649,10 μονάδες, ανακτώντας μέρος των απωλειών που τον είχαν οδηγήσει σε χαμηλό ενός μήνα κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 0,70%, στις 10.831,52 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε οριακή άνοδο στις 8.286,40 μονάδες κατά 0,07%. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημείωσε κέρδη 0,65%, κλείνοντας στις 26.007,57 μονάδες.

Ισχυρότερη ήταν η άνοδος στη Νότια Ευρώπη. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε κατά 0,88%, στις 52.245,47 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη σημείωσε άνοδο 1,12%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση λίγο πάνω από το επίπεδο των 20.000 μονάδων.

Άλμα 10,3% για τη Soitec

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η μετοχή της Soitec, η οποία κατέγραψε άνοδο 10,3% και βρέθηκε στην κορυφή των επιδόσεων του STOXX 600.

Η γαλλική εταιρεία κατασκευής υλικών για ημιαγωγούς αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την αύξηση των εσόδων της το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ανεβάζοντας την πρόβλεψη από 30% σε 50% σε ετήσια βάση.

Πετρέλαιο και ομόλογα στο μικροσκόπιο

Η ανάκαμψη των ευρωπαϊκών μετοχών σημειώθηκε μετά από αρκετές συνεδριάσεις έντονων πιέσεων. Η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είχε ενισχύσει τις τιμές του πετρελαίου, προκαλώντας παράλληλα νέες ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού, τα υψηλά επίπεδα κρατικού χρέους και το ενδεχόμενο διατήρησης μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Οι ευρωπαϊκές αγορές θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στις αυξήσεις των ενεργειακών τιμών, λόγω της σημαντικής εξάρτησης της περιοχής από τις εισαγωγές ενέργειας.

Την Πέμπτη, πάντως, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, αν και παρέμειναν πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης απομακρύνθηκαν από τα υψηλά πολλών ετών που είχαν καταγράψει το προηγούμενο διάστημα.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων προσέφερε έτσι μια σχετική «ανάσα» στις μετοχικές αγορές, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης και μπορούν να περιορίσουν την ελκυστικότητα των μετοχών.

Στο επίκεντρο η αμερικανική αγορά εργασίας

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα νέα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας που αναμένεται την Παρασκευή.

Τα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τις εκτιμήσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve όσον αφορά τα επιτόκια, καθώς η πορεία της αγοράς εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που λαμβάνει υπόψη η αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Στο μεταξύ, ο διοικητής της Fed Christopher Waller, μιλώντας στο Reuters, δήλωσε ότι θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα, εφόσον τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν παρουσιάσουν απρόβλεπτες εξελίξεις.

Ο Waller εμφανίστηκε σχετικά αισιόδοξος για την πορεία του πληθωρισμού. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις από τους δασμούς παραμένουν περιορισμένες, ενώ η αύξηση των ενεργειακών τιμών δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικές δευτερογενείς πιέσεις στην ευρύτερη οικονομία.

Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει «σημαντικά υψηλότερος» από τον στόχο του 2% της Fed, ο ίδιος επισήμανε ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

«Εάν αυτό συνεχιστεί στα στοιχεία που θα δημοσιευθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα έτεινα προς το να στηρίξω τη διατήρηση του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο σημερινό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη συνεδρίαση της Fed

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σε καθεμία από τις πέντε συνεδριάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Waller εκτίμησε παράλληλα ότι τα επερχόμενα στοιχεία για την απασχόληση αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας παραμένει σε ικανοποιητική κατάσταση.

Για τις διεθνείς αγορές, τα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, σε συνδυασμό με την πορεία των τιμών ενέργειας και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν το επενδυτικό κλίμα τις επόμενες ημέρες.

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