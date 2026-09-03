Γεραπετρίτης: Σύνδεση της Φλώρινας με την Ευρώπη μέσω της νέας διάβασης στον Λαιμό – Επιταχύνονται τα έργα

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας συνοριακής διάβασης στον Λαιμό Πρεσπών ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την επίσκεψή του στη Φλώρινα, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην αναμόρφωση και επαναλειτουργία του Συνοριακού Σταθμού Λαιμού, αλλά και στην ανάγκη να προχωρήσουν παράλληλα οι απαραίτητες υποδομές που θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση της νέας συνοριακής σύνδεσης.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το έργο «εξαιρετικά κρίσιμο», υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της διάβασης «θα ενώσει τη Φλώρινα με την Ευρώπη» και μπορεί, όπως εκτίμησε, να προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, η νέα συνοριακή διάβαση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με καλύτερα χαρακτηριστικά και αποδοχές.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι τη σημασία του έργου συζητά και με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός που, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, αναδεικνύει τη διασυνοριακή και περιφερειακή διάσταση της συγκεκριμένης υποδομής.

Απαραίτητο το συνολικό πλέγμα υποδομών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η δημιουργία της συνοριακής διόδου δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο έργο, αλλά θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών.

Στόχος είναι, όπως είπε, να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν από την ενίσχυση της διακίνησης επισκεπτών και εμπορευμάτων.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός ανέφερε ότι στις επαφές του με τον αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα και τον δήμαρχο Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη συζητήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα έργα θα λάβουν «απόλυτη προτεραιοποίηση», ώστε, όπως είπε, «σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα να έχουμε τη συνοριακή διάβαση έτοιμη».

Γεραπετρίτης για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Κατά την επίσκεψή του στη Φλώρινα, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στη Συμφωνία των Πρεσπών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή σύμβαση που δεσμεύει την Ελλάδα.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η ισχύς της Συμφωνίας δεν επηρεάζεται από τις πολιτικές ή παραταξιακές τοποθετήσεις που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν και τόνισε ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς ή να αλλάξει μέσω εθνικής νομοθεσίας.

«Θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι αποτελεί ένα διεθνές κείμενο, το οποίο δεσμεύει την Ελλάδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά οφείλει να τηρεί τα συμφωνημένα και να αποφεύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να ματαιώσουν τον σκοπό της Συμφωνίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Συμφωνίας και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι πράξεις να παραμένουν συμβατές με τις προβλέψεις της.

Ο υπουργός αναγνώρισε, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα. Όπως είπε, για τα συγκεκριμένα κεφάλαια βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τη γειτονική χώρα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας.

«Προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γεραπετρίτης και στην ευρωπαϊκή διάσταση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Όπως υπογράμμισε, η πιστή εφαρμογή της αποτελεί όχι μόνο υποχρέωση των συμβαλλόμενων πλευρών βάσει του διεθνούς κειμένου, αλλά και προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας.

«Η πιστή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών αποτελεί όχι μόνο διεθνές κείμενο που δεσμεύει τους συμβαλλόμενους, αλλά αποτελεί και μια προϋπόθεση για την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παρακολουθεί την εφαρμογή της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Στόχος η Φλώρινα να γίνει μεταφορικός και τουριστικός κόμβος

Ο υπουργός Εξωτερικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θέση της Φλώρινας, χαρακτηρίζοντάς την περιοχή «κρίσιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα», λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, καθώς βρίσκεται κοντά στα σύνορα τριών χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση από την ενεργειακή εξάρτηση από τον λιγνίτη δημιούργησε σημαντικές ανάγκες στην αγορά εργασίας.

«Η μετάβαση από την ενεργειακή εξάρτηση του λιγνίτη δημιούργησε ένα μεγάλο εργασιακό κενό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη δίκαιη μετάβαση «εθνική ανάγκη για τη χώρα».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στον φυσιολατρικό, πεζοπορικό και αθλητικό τουρισμό.

Στο επίκεντρο και το χιονοδρομικό της Βίγλας

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό, διαθέτει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για «απέραντο δυναμικό» της περιοχής, ενώ σημείωσε ότι η Βίγλα διαθέτει και ιδιαίτερο εθνικό συμβολισμό.

Συνολικά, όπως ανέφερε, ο στρατηγικός στόχος είναι η Φλώρινα να εξελιχθεί σε σημαντικό μεταφορικό και τουριστικό κόμβο για τα Βαλκάνια.

Ο υπουργός δεσμεύθηκε ότι η Πολιτεία και το υπουργείο Εξωτερικών θα παρακολουθούν στενά την πορεία των έργων, προκειμένου να προχωρήσει το αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή.

Το δημογραφικό στο επίκεντρο

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε, τέλος, και στο δημογραφικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε «εθνικό ζήτημα», με ιδιαίτερες διαστάσεις για τη Φλώρινα και συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα και τον βουλευτή Σταύρο Παπασωτηρίου, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων.

Συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Αθανάσιο Τάσκα, τους δημάρχους Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη και Πρεσπών Γιώργο Στεργίου, ενώ ολοκλήρωσε την περιοδεία του με συνάντηση με την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλώρινας, Βαλίνα Ρόζα.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι υποδομές, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, η ενίσχυση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας, η τουριστική ανάπτυξη και οι προκλήσεις που συνδέονται με τη δημογραφική και οικονομική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας.