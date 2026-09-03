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Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές - Πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη
Ανακοινώσεις
21:10 - 03 Σεπ 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές - Πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη

Reporter.gr Newsroom
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Υπερκάλυψη της συναλλαγής κατά περισσότερες από 3,0 φορές – Η πρώτη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης από ελληνική ασφαλιστική εταιρεία στις αγορές χρέους .

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της , «Η ΕΘΝΙΚΗ» Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών («Εθνική Ασφαλιστική» ή «Εκδότρια») ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση της πρώτης της ομολογιακής συναλλαγής μειωμένης εξασφάλισης, η οποία αποτελείται από δύο σκ έλη, ύψους συνολικά €200 εκατ.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει Ομόλογο Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) ύψους €100 εκατ., με ετήσιο σταθερό κουπόνι 5,25%, διάρκειας 10,25 ετών και με δικαίωμα ανάκλησης από την Εκδότρια στα 5,25 έτη, καθώς και Διηνεκές Ομόλογο Περιορισμένης Κατηγορίας 1 ( Restricted Tier 1) ύψους €100 εκατ., με ετήσιο σταθερό κουπόνι 6,875% και με πρώτη ημερομηνία ανάκλησης στα 5,5 έτη.

Η ημερομηνία διακανονισμού και για τα δύο ομόλογα της έκδοσης είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2026 και οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market .

Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή εποπτική θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησής της , και καθιερώνει την πρόσβασή της στις αγορές χρέους . Ο δείκτης φερεγγυότητας ( Solvency II) της Εθνικής Ασφαλιστικής την 30ή Ιουνίου 2026, σε proforma βάση για τις νέες εκδόσεις και για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) δεκαετούς διάρκειας ύψους €125 εκατ., διαμορφώνεται σε περίπου 190%.

Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή περίπου 100 θεσμικών επενδυτών και στα δύο σκέλη. Τ α συνολικ ά βιβλία εντολών της συναλλαγής υπερέβη σαν τα €600 εκατ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 3,0 φορές το συνολικό ύψος των εκδόσεων των €200 εκατ. Οι τίτλοι τιμολογήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τον αρχικό στόχο, κατά 30 μονάδες βάσης για το Tier 2 και κατά 37,5 μονάδες βάσης για το Restricted Tier 1.

Ποσοστό 5 5% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, 25% σε τράπεζες και περίπου 2 0% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές επί της συνολικής έκδοσης . Περισσότερο από το 70% τ ων εκδόσεων διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, δήλωσε για τη Συναλλαγή: «Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που αντλεί κεφάλαια από τις αγορές χρέους – ένα ορόσημο για την εταιρεία και για τον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. Η ισχύς και η διεθνής εμβέλεια της ζήτησης υπογραμμίζουν την ποιότητα του εμπορικού μοντέλου της Εθνικής Ασφαλιστικής , και την πεποίθηση των επενδυτών στις προοπτικές της. Η Εθνική Ασφαλιστική η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδίου 2026 – 2030 του Ομίλου Πειραιώς , ισχυρά κεφαλαιοποιημένη και ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη , θα ενισχύσει τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε την ηγετική πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με ευρύτερο και διαφοροποιημένο μείγμα των εσόδων μας .»

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε για τη Συναλλαγή: «Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών στις πρώτες μας εκδόσεις Tier 2 και Restricted Tier 1 αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στην εμπορική δυναμική της Εθνική ς Ασφαλιστική ς, στη στρατηγική μας και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές μας. Η συναλλαγή βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή μας διάρθρωση και διαφοροποιεί τις πηγές των ιδίων κεφαλαίων μας, ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητά μας να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη . Μαζί με την Πειραιώς, επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό μας και αξιοποιούμε σημαντικές συνέργειες, ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας με απλές, καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις για την προστασία όσων έχουν τη μεγαλύτερη αξία για αυτούς

Η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός κύριος συντονιστής της έκδοσης (Sole Global Coordinator). Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και UBS Europe SE ενήργησαν ως από κοινού ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εκδότριας .

Σχετικά με την Εθνική Ασφαλιστική:

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων με μερίδιο αγοράς 13,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, καθώς και η παλαιότερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρ ας. Εξυπηρετεί περισσότερους από 1,9 εκατ. ενεργούς πελάτες, προσφέροντας το πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων. Στο α΄ εξάμηνο 2026 κατέγραψε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €424 εκατ., με ισχυρά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μείγμα. Τον Νοέμβριο 2025 η Εθνική Ασφαλιστική εξαγοράστηκε από την Πειραιώς (ποσοστό 100%), μια στρατηγική συναλλαγή που αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του Ομίλου Πειραιώς, ενισχύοντας παράλληλα το εύρος των προϊόντων του σε ολόκληρο το φάσμα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών λύσεων.

Στο α΄ εξάμηνο 2026 , η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων κατά IFRS ύψους €68 εκατ., προσαρμοσμένο λειτουργικό αποτέλεσμα €50 εκατ. και απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων 15,5%. Διατήρησε επίσης ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη φερεγγυότητας (Solvency II – SCR) 162% την 30ή Ιουνίου 2026, σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις.

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