ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρεμλίνο: Ο Πούτιν αποδέχθηκε ορισμένες προτάσεις για την Ουκρανία - Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται
Ειδήσεις
13:01 - 03 Δεκ 2025

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν αποδέχθηκε ορισμένες προτάσεις για την Ουκρανία - Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη 3/12 ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχτεί ορισμένες από τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ απέρριψε κάποιες άλλες.

Η Ρωσία, όπως επισημαίνεται, είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι δηλώσεις έγιναν από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με το Reuters.

«Θα συναντηθούμε με τις ΗΠΑ όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εκτιμά τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίλυση της σύγκρουσης.

Όπως τόνισε ο Πεσκόφ, «θα ήταν λάθος να πούμε ότι το σχέδιο απορρίφθηκε. Ήταν απλά μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κάποια πράγματα είναι αποδεκτά, κάποια άλλα όχι».

Παράλληλα, σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία το 2027, ο Πεσκόφ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα κληθεί να πληρώσει σημαντικά περισσότερα για το αέριο στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι Γουίτκοφ και Κούσνερ πραγματοποίησαν την Τρίτη (2/12) συνάντηση πέντε ωρών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εξαπέλυσε απειλές για πόλεμο κατά των Ευρωπαίων, υποστηρίζοντας πως εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση
Ειδήσεις

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ