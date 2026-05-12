ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πεσκόφ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του
Ειδήσεις
14:26 - 12 Μάι 2026

Πεσκόφ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επανεκκίνησαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ.

Πιο αναλυτικά, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» ολοκληρώθηκε και ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» -όπως αποκαλεί η Μόσχα την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία- συνεχίζεται κανονικά.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η προσωρινή εκεχειρία έληξε και πως οι ρωσικές δυνάμεις επέστρεψαν σε πλήρη πολεμική δράση. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέρριψαν 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και στις διπλωματικές επαφές δείχνουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να πλησιάζει προς το τέλος του. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέχεια τοποθέτησης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η σύγκρουση «οδεύει προς την ολοκλήρωσή της».

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η πρόοδος που καταγράφεται στην ειρηνευτική διαδικασία επιτρέπει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς ωστόσο -όπως είπε- να μπορούν να δοθούν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες για πιθανές εξελίξεις.

Επιπλέον, η ρωσική πλευρά εξέφρασε θετική στάση απέναντι στις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί άμεσα, εφόσον η ουκρανική ηγεσία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λάβουν -σύμφωνα με τη ρωσική άποψη- τις απαραίτητες αποφάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας: Επιβεβαίωσε την ουκρανική προέλευση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική

Δένδιας: Επιβεβαίωσε την ουκρανική προέλευση του drone στη Λευκάδα

Ανοσοθεραπεία: «Κλειδί» για σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων στην Ελλάδα
Υγεία

Ανοσοθεραπεία: «Κλειδί» για σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων στην Ελλάδα

Το drone στο Ιόνιο δοκιμάζει τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου
Πολιτική

Το drone στο Ιόνιο δοκιμάζει τις σχέσεις Αθήνας – Κιέβου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία
Ειδήσεις

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία
Ειδήσεις

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries
Ειδήσεις

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων
Ειδήσεις

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ