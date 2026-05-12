Πεσκόφ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επανεκκίνησαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ.

Πιο αναλυτικά, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» ολοκληρώθηκε και ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» -όπως αποκαλεί η Μόσχα την ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία- συνεχίζεται κανονικά.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η προσωρινή εκεχειρία έληξε και πως οι ρωσικές δυνάμεις επέστρεψαν σε πλήρη πολεμική δράση. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας κατέρριψαν 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και στις διπλωματικές επαφές δείχνουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να πλησιάζει προς το τέλος του. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συνέχεια τοποθέτησης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η σύγκρουση «οδεύει προς την ολοκλήρωσή της».

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι η πρόοδος που καταγράφεται στην ειρηνευτική διαδικασία επιτρέπει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς ωστόσο -όπως είπε- να μπορούν να δοθούν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες για πιθανές εξελίξεις.

Επιπλέον, η ρωσική πλευρά εξέφρασε θετική στάση απέναντι στις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί άμεσα, εφόσον η ουκρανική ηγεσία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λάβουν -σύμφωνα με τη ρωσική άποψη- τις απαραίτητες αποφάσεις.