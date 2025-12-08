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Αιχμές Κόστα κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ να μην ανακατεύονται στις εσωτερικές επιλογές των συμμάχων τους
Ειδήσεις
14:19 - 08 Δεκ 2025

Αιχμές Κόστα κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ να μην ανακατεύονται στις εσωτερικές επιλογές των συμμάχων τους

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες «να μην απειλούν ότι θα παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή» των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

Σύμφωνα με το Politico, οι δηλώσεις του Κόστα ήταν από τις πρώτες που έγιναν από την ανώτατη ηγεσία της ΕΕ μετά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στην οποία ο Λευκός Οίκος ανέλυσε την προσέγγισή του στις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και ο κόσμος.

Μιλώντας στη διάσκεψη Jacques Delors στο Παρίσι τη Δευτέρα (8/12), ο Κόστα είπε ότι, ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι εταίροι, τα θεμέλια αυτής της εταιρικής σχέσης απαιτούν αμοιβαίο σεβασμό, ιδιαίτερα σε στιγμές πολιτικής απόκλισης.

«Βεβαίως, αυτή η [αμερικανική] στρατηγική συνεχίζει να μιλά για την Ευρώπη ως σύμμαχο. Αυτό είναι καλό», είπε ο Κόστα. «Αλλά αν είμαστε σύμμαχοι, πρέπει να ενεργούμε ως σύμμαχοι. Και οι σύμμαχοι δεν απειλούν ότι θα παρέμβουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές των συμμάχων τους. Τις σέβονται. Σέβονται ο ένας την κυριαρχία του άλλου.»

Σύμφωνα με τον Κόστα, οι επικριτικές δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ξεσπάσματα, αλλά συνιστούν πλέον «τη δογµατική γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να πράξουμε αναλόγως», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από νέα ενέργεια. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που κατανοεί ότι οι σχέσεις μεταξύ συμμάχων και οι μεταπολεμικές συμμαχίες έχουν αλλάξει.»

Στο επίκεντρο του μηνύματος του Κόστα ήταν η άρνηση της Ευρώπης να δεχθεί εξωτερικές πολιτικές πιέσεις. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους Ευρωπαίους πολίτες στο να αποφασίζουν ποια είναι τα σωστά και ποια τα λάθος κόμματα», είπε, αναφερόμενος στο σημείο της αμερικανικής στρατηγικής που κάνει λόγο για υποστήριξη «πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων».

Ο Κόστα σημείωσε επίσης ότι η νέα αμερικανική προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη απομάκρυνση από τον πολυμερή κόσμο, μια αποδυνάμωση της δέσμευσης στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και την εγκατάλειψη της κλιματικής δράσης ως στρατηγικής προτεραιότητας. «Έχουμε διαφορές στην κοσμοθεωρία μας», προειδοποίησε.

Ο Κόστα υπερασπίστηκε επίσης άμεσα την κανονιστική αυτονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου υψηλού προστίμου που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα X βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Απέρριψε την κριτική από την Ουάσινγκτον και από Αμερικανούς τεχνολογικούς ηγέτες, λέγοντας ότι οι ενέργειες της Ευρώπης βασίζονται στο δικό της δημοκρατικό μοντέλο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την Ευρώπη στο όραμά της για την ελευθερία του λόγου», είπε. «Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου χωρίς ελευθερία της ενημέρωσης. Και ελευθερία της ενημέρωσης υπάρχει εκεί όπου υπάρχει σεβασμός στον πλουραλισμό.»

Πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρξει ελευθερία του λόγου εάν η ελευθερία ενημέρωσης των πολιτών θυσιαστεί για να προστατευθούν οι τεχνολογικοί ολιγάρχες των Ηνωμένων Πολιτειών.»

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