Ως τι εμφανίστηκε ο Καμμένος στην ΕΡΤ;

Μέσα στην αναμπουμπούλα των ημερών, έχει αρχίσει να κάνει σποραδικές εμφανίσεις και ο Πάνος Καμμένος.

Με δεδομένο όμως ότι ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει σήμερα κάποια επίσημη πολιτική ιδιότητα, προξένησε μια κάποια αίσθηση η παρουσία του στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής.

Η θεματολογία του βέβαια ήταν μάλλον αναμενόμενη, αφού επιχείρησε για μία ακόμη φορά να εμφανιστεί ως ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος του τραμπισμού στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι αυτόν τον ρόλο θα διεκδικήσουν πολλοί και η επιτυχία του καθενός (και καθεμιάς), προφανώς, θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα…