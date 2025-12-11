Ελβετία: Παραμένουν σταθερά στο 0% τα επιτόκια

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) κράτησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 0% στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς και τόνισε ότι εξακολουθεί να είναι προετοιμασμένη να επέμβει στην αγορά συναλλάγματος, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στο 0,0% τον Νοέμβριο έναντι 0,2% τον Αύγουστο, κυρίως λόγω της μείωσης στο κόστος διαμονής, ενοικίων και ενδυμάτων.

Η SNB εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 0,2% το 2025, στο 0,3% το 2026 και στο 0,6% το 2027, με την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο πολιτικής θα παραμείνει σταθερό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε πέρα από τις προβλέψεις το τρίτο τρίμηνο του 2024, παρά τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις, αν και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους αμερικανικούς δασμούς και τις αβέβαιες εμπορικές πολιτικές εξακολουθούν να υφίστανται.

Το ελβετικό ΑΕΠ υποχώρησε το τρίτο τρίμηνο κυρίως εξαιτίας της κάμψης στις φαρμακευτικές εξαγωγές, μετά την πρόωρη αύξηση των αποστολών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι της μεταποίησης και των υπηρεσιών σημείωσαν συγκρατημένη ανάπτυξη. Η SNB προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης λίγο κάτω από 1,5% για το 2025 και επιβράδυνση σε περίπου 1% το 2026, ενώ αναμένει μικρή άνοδο της ανεργίας λόγω της ασθενούς οικονομικής δραστηριότητας.