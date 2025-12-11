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Σε χαμηλό πενταετίας το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:22 - 11 Δεκ 2025

Σε χαμηλό πενταετίας το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ μειώθηκε απροσδόκητα τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2020, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν.

Το εμπορικό έλλειμμα σε αγαθά και υπηρεσίες μειώθηκε κατά σχεδόν 11% από τον προηγούμενο μήνα, στα 52,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Πέμπτη. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν για έλλειμμα 63,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αξία των εξαγωγών των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3% στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με ώθηση από τον χρυσό και τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά ένα πιο μέτριο ποσοστό ύψους 0,6%. Τα στοιχεία δεν έχουν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.

Οι μεγάλες μηνιαίες διακυμάνσεις στο εμπόριο φέτος, που σχετίζονται με την εφαρμογή δασμών από τις ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει αντίστοιχη μεταβλητότητα στον δείκτη μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας της κυβέρνησης — το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Τα στοιχεία για το εμπόριο του Σεπτεμβρίου θα βοηθήσουν τους οικονομολόγους να προσαρμόσουν τις εκτιμήσεις τους για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου.

Πριν από την μηνιαία έκθεση, η πρόβλεψη GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα έδειχνε ότι οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν κατά 0,86% στην ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου.

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