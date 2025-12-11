Στροφή από την Κομισιόν στις κλιματικές δεσμεύσεις: Πενταετής παράταση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την πίεση της αυτοκινητοβιομηχανίας

Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους: την επιθυμία της να ηγηθεί της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα και την ανάγκη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του μπλοκ. Σήμερα φαίνεται πως οι Βρυξέλλες έχουν επιλέξει το δεύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει μια πενταετή καθυστέρηση στην ουσιαστική απαγόρευση του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από έντονες πιέσεις από ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ΕΕ κινείται υπερβολικά γρήγορα ως προς τους στόχους μείωσης των εκπομπών, ειδικά όταν πρόκειται για τον ήδη δοκιμαζόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δεν είναι μόνο η Γερμανία – χώρες όπως η Ιταλία και η Πολωνία έχουν επίσης υποστηρίξει ότι ο προγραμματισμένος μετασχηματισμός μακριά από την τωρινή τεχνολογία είναι υπερβολικά επιθετικός και κινδυνεύει να προκαλέσει την κατάρρευση μιας από τις βασικές βιομηχανίες της περιοχής. Η ιδέα της πρότασης ανάγεται στο 2021, όταν η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι από το 2035 όλα τα νέα αυτοκίνητα και βαν που θα κυκλοφορούν στην αγορά θα πρέπει να μην εκπέμπουν καθόλου CO₂.

Ωστόσο, τώρα επιθυμεί να επιτρέψει πενταετή παράταση, έως το 2040, για τη χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης σε plug-in υβριδικά και οχήματα με επέκταση αυτονομίας. Αυτό θα βασιστεί στην προϋπόθεση ότι προηγμένα βιοκαύσιμα και τα λεγόμενα e-fuels — καύσιμα που παράγονται χρησιμοποιώντας δεσμευμένο CO₂ και ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια — θα καλύψουν το κενό. Αναμένεται επίσης ότι ο «πράσινος χάλυβας» θα έχει ενισχυμένο ρόλο στην παραγωγή νέων οχημάτων μετά το 2035.

Η απόφαση, η οποία μπορεί να αλλάξει πριν την τελική ανακοίνωση, προηγείται μιας προγραμματισμένης επίσημης παρουσίασης την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών.

Το Bloomberg είχε ήδη αναφέρει ότι αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι Mercedes-Benz Group AG, Stellantis NV και BMW AG θεωρούσαν πολύ πιθανό πως τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνέχιζαν να κυκλοφορούν και μετά το 2035, αναμένοντας αλλαγή στάσης από την Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι η αναμενόμενη αυτή κίνηση γίνεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις φθηνότερες εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, ενώ οι πωλήσεις ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στην κινεζική αγορά έχουν επιβραδυνθεί.

Ωστόσο, η αναμενόμενη αλλαγή δεν είναι χωρίς αντιδράσεις. Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες φοβούνται ότι τυχόν νέα «παραθυράκια» θα υπονομεύσουν τις κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης.