ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στροφή από την Κομισιόν στις κλιματικές δεσμεύσεις: Πενταετής παράταση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την πίεση της αυτοκινητοβιομηχανίας
Ειδήσεις
16:11 - 11 Δεκ 2025

Στροφή από την Κομισιόν στις κλιματικές δεσμεύσεις: Πενταετής παράταση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης υπό την πίεση της αυτοκινητοβιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο στόχους: την επιθυμία της να ηγηθεί της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα και την ανάγκη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του μπλοκ. Σήμερα φαίνεται πως οι Βρυξέλλες έχουν επιλέξει το δεύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει μια πενταετή καθυστέρηση στην ουσιαστική απαγόρευση του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από έντονες πιέσεις από ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ΕΕ κινείται υπερβολικά γρήγορα ως προς τους στόχους μείωσης των εκπομπών, ειδικά όταν πρόκειται για τον ήδη δοκιμαζόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Δεν είναι μόνο η Γερμανία – χώρες όπως η Ιταλία και η Πολωνία έχουν επίσης υποστηρίξει ότι ο προγραμματισμένος μετασχηματισμός μακριά από την τωρινή τεχνολογία είναι υπερβολικά επιθετικός και κινδυνεύει να προκαλέσει την κατάρρευση μιας από τις βασικές βιομηχανίες της περιοχής. Η ιδέα της πρότασης ανάγεται στο 2021, όταν η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι από το 2035 όλα τα νέα αυτοκίνητα και βαν που θα κυκλοφορούν στην αγορά θα πρέπει να μην εκπέμπουν καθόλου CO₂.

Ωστόσο, τώρα επιθυμεί να επιτρέψει πενταετή παράταση, έως το 2040, για τη χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης σε plug-in υβριδικά και οχήματα με επέκταση αυτονομίας. Αυτό θα βασιστεί στην προϋπόθεση ότι προηγμένα βιοκαύσιμα και τα λεγόμενα e-fuels — καύσιμα που παράγονται χρησιμοποιώντας δεσμευμένο CO₂ και ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια — θα καλύψουν το κενό. Αναμένεται επίσης ότι ο «πράσινος χάλυβας» θα έχει ενισχυμένο ρόλο στην παραγωγή νέων οχημάτων μετά το 2035.

Η απόφαση, η οποία μπορεί να αλλάξει πριν την τελική ανακοίνωση, προηγείται μιας προγραμματισμένης επίσημης παρουσίασης την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών.

Το Bloomberg είχε ήδη αναφέρει ότι αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι Mercedes-Benz Group AG, Stellantis NV και BMW AG θεωρούσαν πολύ πιθανό πως τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνέχιζαν να κυκλοφορούν και μετά το 2035, αναμένοντας αλλαγή στάσης από την Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι η αναμενόμενη αυτή κίνηση γίνεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις φθηνότερες εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, ενώ οι πωλήσεις ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στην κινεζική αγορά έχουν επιβραδυνθεί.

Ωστόσο, η αναμενόμενη αλλαγή δεν είναι χωρίς αντιδράσεις. Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες φοβούνται ότι τυχόν νέα «παραθυράκια» θα υπονομεύσουν τις κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαύρη Θάλασσα: Κατάρρευση 42% στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μετά τα ουκρανικά πλήγματα
Ειδήσεις

Μαύρη Θάλασσα: Κατάρρευση 42% στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τα ενεργειακά δίκτυα - Νέα εποχή για τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τα ενεργειακά δίκτυα - Νέα εποχή για τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης

Προειδοποίηση - σοκ Ρούτε: Η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει το ΝΑΤΟ - Προετοιμαστείτε για πόλεμο
Ειδήσεις

Προειδοποίηση - σοκ Ρούτε: Η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει το ΝΑΤΟ - Προετοιμαστείτε για πόλεμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία
Ειδήσεις

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού
Ναυτιλία

Κίνδυνος για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας - «Καμπανάκι» για θέματα ανταγωνισμού

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση
Οικονομία

Ελληνική οικονομία: Η ακτινογραφία της ανταγωνιστικότητας - Γιατί έχει... κολλήσει στην 50η θέση

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD
Οικονομία

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 23:41

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:32

Wall Street: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 23:06

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Πολιτική
22/06/2026 - 22:40

Βουλή: Θετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:28

Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Κουβαράς

Ειδήσεις
22/06/2026 - 22:16

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 22:05

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 21:45

Επίθεση σε εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Magazino
22/06/2026 - 21:27

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ

Πολιτική
22/06/2026 - 21:09

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μια επανάσταση παραγωγικότητας – Απαραίτητες οι ελεγκτικές εταιρείες για βιώσιμες επενδύσεις

Πολιτική
22/06/2026 - 20:43

Εγκαινιάστηκε το κτίριο Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου – Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

Πολιτική
22/06/2026 - 20:31

Υπερταμείο τέλος: Έρχεται το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο – «Άλλαξε ο Μανωλιός…», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ