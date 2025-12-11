Ένταση στη δίκη Predator: Μαρτυρίες από ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ, αντιδικίες και αποκαλύψεις για σχέσεις μαρτύρων

Σε κλίμα έντονης διαδικαστικής πίεσης συνεχίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στις υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στο βήμα ανέβηκαν δύο κρίσιμοι μάρτυρες: ο πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλειος Παπακώστας, και μία αστυνομικός που υπηρέτησε στην ΕΥΠ την περίοδο 2019-2022.

Ο κ. Παπακώστας, ο οποίος την επίμαχη περίοδο ηγείτο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναφέρθηκε εκτενώς στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν σε εγκαταστάσεις εταιρειών και οικίες προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Όπως κατέθεσε:

οι έλεγχοι έγιναν κατόπιν εισαγγελικών εντολών,

κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια,

την ανάλυση του υλικού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τόνισε ακόμη ότι κανείς από τους κατηγορούμενους δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια των ερευνών και ότι ουδεμία εταιρεία είχε προειδοποιηθεί για τους επικείμενους ελέγχους. «Όλες οι ενέργειες έγιναν υπό τις οδηγίες της εισαγγελικής αρχής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάθεση της πρώην υπαλλήλου της ΕΥΠ και η αποκάλυψη για τη σχέση κουμπαριάς

Η δεύτερη μάρτυρας, αστυνομικός που υπηρέτησε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από το 2019 έως το 2022, βρέθηκε στο επίκεντρο έντασης όταν αποκαλύφθηκε, κατόπιν επίμονων ερωτήσεων της Υποστήριξης της Κατηγορίας, ότι έχει σχέση κουμπαριάς με την υπάλληλο της ΕΥΠ που φέρεται να ήταν μία από τις βασικές χειρίστριες του Predator.

Αρχικά η μάρτυρας δεν ανέφερε το γεγονός, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της έδρας.

Υποστήριξη Κατηγορίας: «Έχετε σχέση κουμπαριάς με την κυρία Γ.;»

Μάρτυρας: «Ναι, με πάντρεψε πριν από 18 χρόνια. Δεν έχουμε συζητήσει για την υπόθεση».

Ακολούθησε πιο αιχμηρή ερώτηση: «Της αποδίδεται ότι είναι η βασική χειρίστρια του Predator. Δεν την ρωτήσατε ποτέ “γιατί εμπλέκουν το όνομά σου”;»

Η μάρτυρας απάντησε: «Μπορεί σε κάποια κουβέντα να την ρώτησα… Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα επί της ουσίας. Δεν σπαταλήσαμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό…»

Οι απαντήσεις της προκάλεσαν έντονο σχολιασμό από τον πρόεδρο, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος είπε: «Όλοι κουμπάροι είναι εδώ. Άντε μη πω».

Νωρίτερα, με την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβάλουν ώστε να εντοπιστούν άμεσα τα δέκα πρόσωπα που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ώστε να εξεταστούν στην επόμενη εβδομάδα. Η ανάγκη για ταχεία εξέλιξη της διαδικασίας επισημάνθηκε επανειλημμένα.