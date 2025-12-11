ΗΠΑ: Απροσδόκητη άνοδος στα νέα επιδόματα ανεργίας

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Ο αριθμός των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ κατέγραψε σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, γεγονός που δείχνει ότι η αισθητή πτώση της προηγούμενης εβδομάδας – η οποία είχε οδηγήσει σε χαμηλά άνω της τριετίας – πιθανότατα σχετιζόταν με τις αργίες για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Πιο συγκεκριμένα, την εβδομάδα που έληξε στις 6 Δεκεμβρίου κατατέθηκαν 236.000 νέες αιτήσεις επιδόματος, δηλαδή 44.000 περισσότερες από την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, η οποία περιλάμβανε την αργία των Ευχαριστιών (με μικρή αναθεώρηση στα 192.000 από 191.000).

Παρότι οι οικονομολόγοι ανέμεναν αυξημένη δραστηριότητα, εκτιμούσαν ότι ο αριθμός των νέων αιτήσεων θα διαμορφωνόταν σε χαμηλότερο επίπεδο, στις 220.000.

Ως αποτέλεσμα, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων ενισχύθηκε στα 216.750 αιτήματα από 214.750.

Την αντίθετη κατεύθυνση ακολούθησαν όμως τα συνεχιζόμενα επιδόματα ανεργίας, τα οποία αποτελούν δείκτη για την πορεία των προσλήψεων και αφορούν την εβδομάδα που προηγείται.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου υποβλήθηκαν 1,838 εκατ. αιτήματα παράτασης επιδόματος, μειωμένα σε σχέση με τα 1,937 εκατ. της προηγούμενης εβδομάδας.

Η πτώση αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές περίμεναν άνοδο του αριθμού στα 1,95 εκατ.