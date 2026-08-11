«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

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Μπορεί το Δημόσιο να κατέβασε ταχύτητα στο «κοντέρ» των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιούνιο, όμως ο συνολικός λογαριασμός προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορολογούμενους εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Τα λεγόμενα «φέσια» του Δημοσίου μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και διαμορφώθηκαν στα 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα υπουργεία.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι εξίσου θετική σε επίπεδο εξαμήνου. Από τον Δεκέμβριο του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν αυξηθεί κατά 185 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η μηνιαία υποχώρηση δεν αρκεί ακόμη για να αλλάξει τη συνολική τάση.

Πάνω από 3,55 δισ. ευρώ οι συνολικές οφειλές

Το ύψος των υποχρεώσεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν προστεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Μόνο τότε αποτυπώνεται το πλήρες μέγεθος των χρημάτων που εξακολουθεί να χρωστά το Δημόσιο.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν τα 3,55 δισ. ευρώ, έναντι 3,299 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Με άλλα λόγια, παρά τη βελτίωση του Ιουνίου, το Δημόσιο εξακολουθεί να έχει έναν σημαντικό «λογαριασμό» ανοιχτό απέναντι σε προμηθευτές, επιχειρήσεις, συνταξιούχους και φορολογούμενους.

Τα νοσοκομεία παραμένουν στην κορυφή των οφειλετών

Τη μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση των χρεών τον Ιούνιο είχαν τα δημόσια νοσοκομεία.

Οι οφειλές τους προς προμηθευτές περιορίστηκαν στα 1,305 δισ. ευρώ, από 1,519 δισ. ευρώ τον Μάιο. Πρόκειται για μείωση 214 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, οι οφειλές των νοσοκομείων έχουν μειωθεί κατά 92 εκατ. ευρώ. Παρά την αποκλιμάκωση, πάντως, παραμένουν μακράν η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία χρεών του Δημοσίου.

Ανοδικά τα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών

Στον αντίποδα, αυξημένες εμφανίζονται οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τον Ιούνιο έφτασαν τα 715 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Σε σχέση με το τέλος του 2025, η αύξηση ανέρχεται σε 49 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση επικουρικών συντάξεων, με τους δικαιούχους να εξακολουθούν να περιμένουν την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Μικρότερες οι οφειλές των ΟΤΑ τον Ιούνιο, αλλά αυξημένες στο εξάμηνο

Στα 333 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι οφειλές δήμων και περιφερειών, καταγράφοντας μείωση 12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο.

Η εικόνα αλλάζει, όμως, όταν η σύγκριση γίνεται με τον Δεκέμβριο του 2025: οι οφειλές των ΟΤΑ έχουν αυξηθεί κατά 153 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε επίπεδο εξαμήνου, παρά τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε τον Ιούνιο.

Στα 243 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νομικών προσώπων

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων του Δημοσίου. Από τα 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο, αυξήθηκαν στα 243 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Σε διάστημα έξι μηνών, η αύξηση φτάνει τα 35 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη συνολική εικόνα των κρατικών οφειλών.

175 εκατ. ευρώ τα χρέη των υπουργείων

Οι οφειλές των υπουργείων ανήλθαν συνολικά σε 175 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 64 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς ιδιώτες, ενώ 66 εκατ. ευρώ προέρχονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η επιτάχυνση των πληρωμών από τα υπουργεία συνέβαλε στη συνολική αποκλιμάκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιούνιο.

«Φουσκώνουν» οι επιστροφές φόρου

Την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώνονταν, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ακολούθησαν αντίθετη πορεία.

Αυξήθηκαν κατά 69 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και έφτασαν τα 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Από το συνολικό ποσό, τα 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 467 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, τα 109 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και τα 8 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Πάνω από 230 εκατ. ευρώ οι επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες

Ιδιαίτερο βάρος έχουν οι επιστροφές φόρων που παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερο από 90 ημέρες. Το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 234 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 149 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί λόγω ελλείψεων στα απαραίτητα δικαιολογητικά ή επειδή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογούμενους.

Η ΑΑΔΕ βρίσκεται έτσι σε διαδικασία αναζήτησης χιλιάδων δικαιούχων, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία και να ολοκληρωθούν οι επιστροφές των ποσών.

Άλλα 554 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.