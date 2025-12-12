Αυξημένη ευρωπαϊκή απομόνωση καθώς ο Τραμπ «τελειώνει» τις διατλαντικές σχέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας μακρόχρονες διαμάχες για την ελευθερία του λόγου, την Ουκρανία και τη μαζική μετανάστευση σε επίσημη πολιτική των ΗΠΑ.

Η οργή του Μασκ

Σε ανάλυσή του το Axios αναφέρει, ότι το πρόστιμο των 140 εκατ. δολαρίων που επέβαλε η ΕΕ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ άναψε το φιτίλι μιας σύγκρουσης για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ήδη προετοιμασμένη — και την οποία θεσμοθέτησε με μια νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που παρουσιάζει την Ευρώπη ως γεωπολιτικό κακόβουλο παράγοντα.

«Καταστρέφουν τις χώρες τους», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά κράτη «παρηκμασμένα» και «αδύναμα».

Το πιο πρόσφατο σημείο ανάφλεξης έρχεται ενώ οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους βρίσκονται επίσης σε αντιπαράθεση για την Ουκρανία και το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ τιμώρησε το X την περασμένη Παρασκευή (5/12), αφού οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η πλατφόρμα παραπλάνησε χρήστες, απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες για διαφημίσεις και μπλόκαρε ερευνητές από την πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Ένας εξοργισμένος Μασκ απάντησε κατηγορώντας την ΕΕ ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου μέσω «γραφειοκρατικής τυραννίας» — συσπειρώνοντας ακροδεξιούς ηγέτες και εκατομμύρια ακόλουθους πίσω από το hashtag #AbolishTheEU.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ένθερμος υπερασπιστής της ΕΕ, απάντησε εν μέσω της διαδικτυακής επίθεσης του Μασκ: «Πήγαινε στον Άρη. Εκεί δεν υπάρχει λογοκρισία ναζιστικών χαιρετισμών».

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν γρήγορα να πάρουν θέση, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει το πρόστιμο «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό».

Ο αντιπρόεδρος Βανς, γνωστός ως ο πιο σκληροπυρηνικός ευρωσκεπτικιστής της κυβέρνησης, χαρακτήρισε το πρόστιμο «σκουπίδι» και προϊόν της άρνησης της X να αποδεχτεί την «λογοκρισία» της ΕΕ.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικανός, Τέξας) κάλεσε τον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην ΕΕ «μέχρι να ανατραπεί αυτή η παρωδία» — μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση που συνήθως προορίζεται για αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η αμερικανική στροφή στην στρατηγική ασφάλεια

Η διαμάχη για την X πηγάζει από την οπτική που αποτυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία κατηγορεί την ΕΕ για «ρυθμιστική ασφυξία» και «υπονόμευση δημοκρατικών διαδικασιών».

Στον πυρήνα των κατηγοριών βρίσκεται η μαζική μετανάστευση: ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν επιτρέψει δημογραφικές αλλαγές μέσω ανοικτών συνόρων, ενώ φιμώνουν επικριτές που προειδοποιούν για τις συνέπειές τους.

Ο Μασκ και ο Βανς – που είχαν προϊδεάσει για πολλές από αυτές τις θέσεις σε μια φλογερή ομιλία στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου – έχουν στηρίξει ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το AfD της Γερμανίας.

Αυτό το είδος παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική πλέον κατοχυρώνεται στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία καλεί για «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των κρατών-μελών ως αντίδοτο στην «πολιτισμική εξαφάνιση» της Ευρώπης.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μοιράζονται το ίδιο όραμα με τους Αμερικανούς σε διάφορα θέματα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι η απειλή παρέμβασης στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Άλλοι ήταν πιο καυστικοί: «Είναι μια διακήρυξη πολιτικού πολέμου κατά της ΕΕ. [Ο Τραμπ] θέλει μια λευκή Ευρώπη, διαιρεμένη σε έθνη, υποταγμένη στις απαιτήσεις και τις εκλογικές του προτιμήσεις», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, καλώντας τους ευρωπαίους ηγέτες «να σταματήσουν να προσποιούνται ότι ο Τραμπ δεν είναι αντίπαλός μας».

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν την αξιοπιστία ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ

Η στρατηγική του Τραμπ θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον ορισμένοι ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούνται αξιόπιστα μέλη του ΝΑΤΟ λόγω δημογραφικών αλλαγών – και διακηρύσσει το τέλος της «αντίληψης» του ΝΑΤΟ ως «διαρκώς διευρυνόμενης συμμαχίας».

Η Ρωσία χαιρέτισε το ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει την Κυριακή ότι «οι προσαρμογές που βλέπουμε ... συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με το όραμά μας».

Σε αρκετά ζητήματα, ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο ευθυγραμμίζονται στην αμφισβήτηση της ισχύος και της στρατηγικής αξίας της Ευρώπης.

Ένας νέος κόσμος

Συνολικά, τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος σηματοδοτούν μια βαθιά ρήξη στην τάξη που εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την Ευρώπη, η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο τη Δευτέρα, φοβούμενοι ότι ο Τραμπ θα επιβάλει μια συμφωνία ειρήνης με όρους που η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχτεί.

Η απαξίωση εκ μέρους του Λευκού Οίκου των «μη ρεαλιστικών προσδοκιών» της Ευρώπης για τον πόλεμο έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι η ήπειρος θα παραγκωνιστεί στις διαπραγματεύσεις για τη δική της ασφάλεια.