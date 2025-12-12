ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυξημένη ευρωπαϊκή απομόνωση καθώς ο Τραμπ «τελειώνει» τις διατλαντικές σχέσεις
Ειδήσεις
08:00 - 12 Δεκ 2025

Αυξημένη ευρωπαϊκή απομόνωση καθώς ο Τραμπ «τελειώνει» τις διατλαντικές σχέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας μακρόχρονες διαμάχες για την ελευθερία του λόγου, την Ουκρανία και τη μαζική μετανάστευση σε επίσημη πολιτική των ΗΠΑ.

Η οργή του Μασκ

Σε ανάλυσή του το Axios αναφέρει, ότι το πρόστιμο των 140 εκατ. δολαρίων που επέβαλε η ΕΕ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ άναψε το φιτίλι μιας σύγκρουσης για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ήδη προετοιμασμένη — και την οποία θεσμοθέτησε με μια νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας που παρουσιάζει την Ευρώπη ως γεωπολιτικό κακόβουλο παράγοντα.

«Καταστρέφουν τις χώρες τους», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά κράτη «παρηκμασμένα» και «αδύναμα».
Το πιο πρόσφατο σημείο ανάφλεξης έρχεται ενώ οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους βρίσκονται επίσης σε αντιπαράθεση για την Ουκρανία και το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ τιμώρησε το X την περασμένη Παρασκευή (5/12), αφού οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η πλατφόρμα παραπλάνησε χρήστες, απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες για διαφημίσεις και μπλόκαρε ερευνητές από την πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Ένας εξοργισμένος Μασκ απάντησε κατηγορώντας την ΕΕ ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου μέσω «γραφειοκρατικής τυραννίας» — συσπειρώνοντας ακροδεξιούς ηγέτες και εκατομμύρια ακόλουθους πίσω από το hashtag #AbolishTheEU.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ένθερμος υπερασπιστής της ΕΕ, απάντησε εν μέσω της διαδικτυακής επίθεσης του Μασκ: «Πήγαινε στον Άρη. Εκεί δεν υπάρχει λογοκρισία ναζιστικών χαιρετισμών».
Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν γρήγορα να πάρουν θέση, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει το πρόστιμο «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό».

Ο αντιπρόεδρος Βανς, γνωστός ως ο πιο σκληροπυρηνικός ευρωσκεπτικιστής της κυβέρνησης, χαρακτήρισε το πρόστιμο «σκουπίδι» και προϊόν της άρνησης της X να αποδεχτεί την «λογοκρισία» της ΕΕ.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικανός, Τέξας) κάλεσε τον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην ΕΕ «μέχρι να ανατραπεί αυτή η παρωδία» — μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση που συνήθως προορίζεται για αντιπάλους των ΗΠΑ.

Η αμερικανική στροφή στην στρατηγική ασφάλεια

Η διαμάχη για την X πηγάζει από την οπτική που αποτυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία κατηγορεί την ΕΕ για «ρυθμιστική ασφυξία» και «υπονόμευση δημοκρατικών διαδικασιών».

Στον πυρήνα των κατηγοριών βρίσκεται η μαζική μετανάστευση: ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν επιτρέψει δημογραφικές αλλαγές μέσω ανοικτών συνόρων, ενώ φιμώνουν επικριτές που προειδοποιούν για τις συνέπειές τους.

Ο Μασκ και ο Βανς – που είχαν προϊδεάσει για πολλές από αυτές τις θέσεις σε μια φλογερή ομιλία στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου – έχουν στηρίξει ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το AfD της Γερμανίας.

Αυτό το είδος παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική πλέον κατοχυρώνεται στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία καλεί για «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των κρατών-μελών ως αντίδοτο στην «πολιτισμική εξαφάνιση» της Ευρώπης.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μοιράζονται το ίδιο όραμα με τους Αμερικανούς σε διάφορα θέματα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι η απειλή παρέμβασης στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Άλλοι ήταν πιο καυστικοί: «Είναι μια διακήρυξη πολιτικού πολέμου κατά της ΕΕ. [Ο Τραμπ] θέλει μια λευκή Ευρώπη, διαιρεμένη σε έθνη, υποταγμένη στις απαιτήσεις και τις εκλογικές του προτιμήσεις», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, καλώντας τους ευρωπαίους ηγέτες «να σταματήσουν να προσποιούνται ότι ο Τραμπ δεν είναι αντίπαλός μας».

Οι ΗΠΑ αμφισβητούν την αξιοπιστία ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ

Η στρατηγική του Τραμπ θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον ορισμένοι ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούνται αξιόπιστα μέλη του ΝΑΤΟ λόγω δημογραφικών αλλαγών – και διακηρύσσει το τέλος της «αντίληψης» του ΝΑΤΟ ως «διαρκώς διευρυνόμενης συμμαχίας».

Η Ρωσία χαιρέτισε το ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει την Κυριακή ότι «οι προσαρμογές που βλέπουμε ... συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με το όραμά μας».
Σε αρκετά ζητήματα, ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο ευθυγραμμίζονται στην αμφισβήτηση της ισχύος και της στρατηγικής αξίας της Ευρώπης.

Ένας νέος κόσμος

Συνολικά, τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος σηματοδοτούν μια βαθιά ρήξη στην τάξη που εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την Ευρώπη, η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο τη Δευτέρα, φοβούμενοι ότι ο Τραμπ θα επιβάλει μια συμφωνία ειρήνης με όρους που η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχτεί.

Η απαξίωση εκ μέρους του Λευκού Οίκου των «μη ρεαλιστικών προσδοκιών» της Ευρώπης για τον πόλεμο έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι η ήπειρος θα παραγκωνιστεί στις διαπραγματεύσεις για τη δική της ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρεκόρ στη Wall: Η πτώση της Oracle πυροδοτεί μαζική φυγή από την AI και ιστορικό ράλι στον Dow
Χρηματιστήρια

Ρεκόρ στη Wall: Η πτώση της Oracle πυροδοτεί μαζική φυγή από την AI και ιστορικό ράλι στον Dow

Αυστηρό μήνυμα Φον ντερ Λάιεν προς Τραμπ: Μην ανακατεύεστε στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών Δημοκρατιών
Ειδήσεις

Αυστηρό μήνυμα Φον ντερ Λάιεν προς Τραμπ: Μην ανακατεύεστε στα εσωτερικά των ευρωπαϊκών Δημοκρατιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί
Ειδήσεις

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ – Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι χρειαστεί

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές
Χρηματιστήρια

JPMorgan: Η πτώση του πετρελαίου μπορεί να «φρενάρει» τις ευρωπαϊκές μετοχές

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης
Ειδήσεις

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Οικονομία
23/06/2026 - 13:58

Πτολεμαΐδα: Μελέτη €500.000 για τηλεθέρμανση με ΑΠΕ στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Οικονομία
23/06/2026 - 13:55

ΙΟΒΕ: Η επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα ανέρχεται σε περίπου €1,9 δισ.

Πολιτική
23/06/2026 - 13:54

Χρηστίδης: Νέα πλατφόρμα πρέπει να ετοιμάσει η ΝΔ με τίτλο «Poses dikografies akoma»

Πολιτική
23/06/2026 - 13:51

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Αυτοδιοίκηση
23/06/2026 - 13:38

«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:33

BofA: Το καλοκαίρι ευνοεί το δολάριο – Πιέσεις στο ευρώ βλέπουν οι αναλυτές

Πολιτική
23/06/2026 - 13:25

Φόρο τιμής στον Ανδρέα Παπανδρέου απέτισαν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (photos)

Ειδήσεις
23/06/2026 - 13:23

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ανεμοδείκτης
23/06/2026 - 13:05

Η Πλεύση Ελευθερίας επιστρέφει στα κυβικά της

Πολιτική
23/06/2026 - 12:56

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:53

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Οικονομία
23/06/2026 - 12:50

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για τη χαμηλή παραγωγικότητα - Ζητά μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 12:49

Tesla: Εκρηκτική επιστροφή στην ευρωπαϊκή αγορά με «άλμα» 57%

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:48

SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Φορολογία
23/06/2026 - 12:27

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο… €3 και «μαύρα» €3 εκατ.

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πολιτική
23/06/2026 - 12:16

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:11

Ρωσία: Νεκρός ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23/06/2026 - 12:10

ΥΠΑΑΤ: 44,7 εκατ. για σύσταση ομάδων παραγωγών - Πώς γίνονται οι κατανομές;

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 11:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed 

Πολιτική
23/06/2026 - 11:53

Μανιάτης: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:50

Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Άλλοι Αρθρογράφοι
23/06/2026 - 11:47

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ