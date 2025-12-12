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Η 17η Health Expo Athens έρχεται τον Ιανουάριο στο Μέγαρο Μουσικής
Υγεία
20:13 - 12 Δεκ 2025

Η 17η Health Expo Athens έρχεται τον Ιανουάριο στο Μέγαρο Μουσικής

Reporter.gr Newsroom
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Η 17η Health Expo Athens, η μεγαλύτερη ετήσια Εκθεσιακή και Συνεδριακή διοργάνωση στον χώρο της Υγείας, επιστρέφει στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2026, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επαγγελματίες υγείας.

Για περισσότερα από 17 χρόνια, η διοργάνωση αποτελεί θεσμό και σημείο αναφοράς για τον φαρμακευτικό και ιατρικό κλάδο, προσφέροντας ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, ανταλλαγής γνώσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση των επιστημονικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων και πρακτικών, καθώς και η βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας του φαρμακείου και του ιατρείου.

Η 17ηHealthExpoAthens πραγματοποιείται με τη στήριξη θεσμικών φορέων και κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον χώρο της υγείας.

Δύο κύριες Θεματικές Ενότητες

1η Ενότητα: Επιστημονικό Πρόγραμμα

  • Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε.), με στόχο τη βελτίωση των επιστημονικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών σε βασικά θεραπευτικά πεδία της καθημερινής πρακτικής.
  • Συμπόσιο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.), αφιερωμένο στην Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων και την επιμόρφωση στην αντιμικροβιακή επιτήρηση.
  • Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Νανοτεχνολογίας στις Επιστήμες Υγείας (ΕΛ.Ε.Ν.ΕΠ.Υ), με στόχο την παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών Νανοτεχνολογίας και νέων θεραπευτικών εργαλείων.

2η Ενότητα: Επιχειρηματικότητα και Εξελίξεις στο Επάγγελμα

Αφιερωμένη σε θέματα διοίκησης, εμπορικής ανάπτυξης και ψηφιακής στρατηγικής για Φαρμακεία και Ιατρεία.
Θα παρουσιαστούν σύγχρονες τάσεις marketing, casestudies επιτυχημένων φαρμακείων και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Παράλληλες Δράσεις & Προγράμματα

  • Workshop για Ιατρούς: Θεματικές εισηγήσεις γύρω από το marketing και την αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή.
  • Δορυφορικές Ομιλίες Εταιρειών-Χορηγών: Παρουσίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.
  • NewBrands&ServicesConcepts: Εταιρείες παρουσιάζουν νέα brands και τεχνολογικές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία στο φαρμακείο και το ιατρείο.
  • Πρόγραμμα για Στελέχη Εταιρειών: Εισηγήσεις για σύγχρονες στρατηγικές marketing, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο digitalmarketing και ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η 17ηHealthExpoAthens αναμένεται να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά πόλο έλξης για χιλιάδες επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, που επιδιώκουν επιστημονική, τεχνολογική και επιχειρηματική εξέλιξη.

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