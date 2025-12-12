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Washington Post: Ο Τραμπ επιστράτευσε και το FBI για ανταλλαγή εδαφών με ειρήνη στην Ουκρανία
Ειδήσεις
20:14 - 12 Δεκ 2025

Washington Post: Ο Τραμπ επιστράτευσε και το FBI για ανταλλαγή εδαφών με ειρήνη στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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H Washington Post αποκάλυψε την Παρασκευή (12/12) ότι υπήρξε εμπλοκή του FBI στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Έγιναν συγκεκριμένα μυστικές συναντήσεις μεταξύ του επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας και στελεχών του FBI με στόχο να πειστεί το Κίεβο να ενδώσει στις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Το προηγούμενο διάστημα είχε ανακοινωθεί πως ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο διαπραγματευτής του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποίησε τρεις επισκέψεις στο Μαϊάμι για να συναντηθεί με τον επικεφαλής εκπρόσωπο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και να συζητήσει μια πρόταση για το τέλος του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια με τη Ρωσία.

Τώρα αποκαλύπτεται, όμως, πως ο Ουμέροφ είχε επαφές και με την κορυφή του FBΙ. Η Washington Post κάνει λόγο συγκεκριμένα για μυστικές συναντήσεις με τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και τον αναπληρωτή διευθυντή Νταν Μποντζίνο, σύμφωνα με τέσσερα άτομα, τα οποία μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Οι συναντήσεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία στους δυτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τον σκοπό και τη σημασία τους. Κάποιοι ανέφεραν ότι πιστεύουν πως ο Ουμέροφ και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να αποκτήσουν αμνηστία για πιθανές κατηγορίες διαφθοράς, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι το νέο κανάλι επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι, ώστε να αποδεχτεί μια συμφωνία ειρήνης που προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ και περιλαμβάνει σημαντικές υποχωρήσεις για το Κίεβο.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ουμέροφ με το FBI και δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post ότι «καλύφθηκαν μόνο ζητήματα εθνικής ασφάλειας» που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν δημοσίως.

Από την πλευρά τους, στελέχη του FBI ανέφεραν ότι στις συναντήσεις με τον Ουμέροφ συζητήθηκαν τα κοινά συμφέροντα ΗΠΑ και Ουκρανίας στον τομέα της επιβολής του νόμου και της εθνικής ασφάλειας. Ανέφεραν επίσης ότι το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία ήρθε στην κουβέντα σε μία από τις συναντήσεις, αλλά δεν ήταν το κύριο θέμα συζήτησης.

Τα δύο στελέχη του FBI έχουν επικρίνει την Ουκρανία σε διάφορες δημόσιες δηλώσεις. Ο Πατέλ, τον Μάρτιο, αμφισβήτησε το μέγεθος της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και κάλεσε το Κογκρέσο να ερευνήσει εάν κάποιοι από τους πόρους των ΗΠΑ που στάλθηκαν εκεί χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά. Ο Μποντζίνο κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι κάλυψε τις φερόμενες διεφθαρμένες δραστηριότητες του γιου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε έδρα σε εταιρεία ενέργειας στην Ουκρανία και ήταν στο επίκεντρο εντάσεων.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επικοινωνούν τακτικά με ηγέτες από όλο τον κόσμο για θέματα εθνικής ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος». Πρόσθεσε ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ έχει «μιλήσει τόσο με τους Ρώσους όσο και με τους Ουκρανούς για να διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου» και ότι όσοι εκφράζουν ανησυχίες για τις συναντήσεις με το FBI «δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις διπλωματικές συνομιλίες και δεν γνωρίζουν τι λένε».

Εκπρόσωπος του γραφείου του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει οποιεσδήποτε συγκεκριμένες συναντήσεις, αλλά δήλωσε ότι «είναι ανοησία να συνδέουμε τα πάντα με τη "διαφθορά"».
Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 20:18
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