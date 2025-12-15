Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν drone στη Μαύρη Θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στην τουρκική αεράμυνα μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους που κινήθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα την κατάρριψή του από μαχητικά F-16, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Άγκυρας, το άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο εντοπίστηκε εγκαίρως από τα συστήματα επιτήρησης και τέθηκε άμεσα υπό παρακολούθηση, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Για την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου, μαχητικά F-16 τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής, υπό τον συντονισμό τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των τουρκικών εθνικών αρχών.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, μετά την αναγνώριση του στόχου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο είχε χάσει τον έλεγχο. Για λόγους αποτροπής οποιουδήποτε κινδύνου, αποφασίστηκε η κατάρριψή του σε μη κατοικημένη περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση ή την αποστολή του drone, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το περιστατικό. Πάντως, το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιτήρησης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου καταγράφεται έντονη στρατιωτική κινητικότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.