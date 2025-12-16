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ΗΠΑ: Στο 4,6% η ανεργία τον Νοέμβριο – «Χτύπησε» υψηλό τετραετίας
Ειδήσεις
16:01 - 16 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Στο 4,6% η ανεργία τον Νοέμβριο – «Χτύπησε» υψηλό τετραετίας

Reporter.gr Newsroom
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Στις ΗΠΑ η ανεργία αυξήθηκε σε υψηλό τετραετίας, φτάνοντας το 4,6% τον Νοέμβριο, ενώ η οικονομία προσέθεσε 64.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (16/12), το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics).

Πιο αναλυτικά, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές, ωστόσο τον Οκτώβριο κατεγράφη μεγαλύτερη πτώση από την αναμενόμενη.

Σημειώνεται πως και τα στοιχεία Οκτωβρίου συμπεριλαμβάνονται στην σημερινή δημοσίευση, καθώς το shutdown δεν είχε επιτρέψει να δημοσιευθεί η συγκεκριμένη έκθεση τον Νοέμβριο.

Έτσι, φαίνεται πως τον Οκτώβριο οι θέσεις εργασίας συρρικνώθηκαν κατά 105.000. Πρόκειται για μία πτώση πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν κατά 25.000 τον Οκτώβριο και θα αυξηθούν κατά 50.000 τον Νοέμβριο.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο οφείλονταν εν μέρει σε αναβαλλόμενες παραιτήσεις από το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Department of Government Efficiency), οι οποίες είχαν αποφασιστεί νωρίτερα μέσα στο έτος αλλά τέθηκαν σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργία που κατέγραψε υψηλό τετραετίας, όπως σημειώνει το CNN, αυτό αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 0,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που ήταν στο 4,4%, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στο 4,5%.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το μέσο ωρομίσθιο ενισχύθηκε 0,1% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, κάτω από το 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές. Σε ετήσια βάση, κατέγραψε άνοδο 3,5%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο κατά 3,6%.

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε τον Νοέμβριο στο 62,5%.

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