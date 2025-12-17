Νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια αν ο Πούτιν αρνηθεί ειρηνευτική συμφωνία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αναμεταδίδεται από το Reuters, οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως η στοχοποίηση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και των εμπόρων που διευκολύνουν αυτές τις συναλλαγές.
Τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρέσβεων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσθέτει το Bloomberg.