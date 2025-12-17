Νέες αμερικανικές κυρώσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια αν ο Πούτιν αρνηθεί ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, με στόχο να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο αναμεταδίδεται από το Reuters, οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως η στοχοποίηση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και των εμπόρων που διευκολύνουν αυτές τις συναλλαγές.

Τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ακόμη και εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρέσβεων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσθέτει το Bloomberg.